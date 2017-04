Überlingen Peter Reifsteck veranstaltet das zehnte Überlinger WortMenue

Seit 1999 hat der Organisator schon manchen Literatur-Shootingstar an den Bodensee gelockt. In diesem Jahr gibt es noch Karten für sechs kulinarische Lesungen.

Es war Kluftingers erste Fall: "Milchgeld" hieß der Krimi des Allgäuer Autorenduos Volker Klüpfel und Michael Kobr, und noch keiner kannte die beiden. Fast keiner. Peter Reifsteck, Literatur-Organisator mit Blick für kommende Shooting-Stars, brachte die Kluftinger-Autoren schon 2005 zum WortMenue nach Überlingen, als sie noch keine Stars am Literatur-Himmel waren, "und noch ganz unglamourös", wie Reifsteck im Rückblick erzählt.

Peter Reifsteck organisiert in diesem Jahr zum zehnten Mal das Überlinger WortMenue. Es gebe im deutschsprachigen Raum, so sagt er, kein zweites literarisch-kulinarisches Festival in dieser Größe und dieser Vielfalt. Anfänge nahm das Festival in kleinerem Rahmen an anderem Ort. Als er 1997 in Überlingen weilte, um hier die Landes-Literaturtage zu organisieren, sei er sich mit dem damaligen Oberbürgermeister Klaus Patzel schnell einig geworden, dass so ein Festival gut nach Überlingen passe. Seit 1999 organisiert Reifsteck es im zweijährigen Rhythmus.

Peter Reifsteck ist 63 Jahre alt. Er wuchs in Bad Säckingen auf, hat aber Vorfahren mütterlicherseits in Sipplingen, ist mit dem Bodensee also eng verbunden. Zur Lehrerausbildung zog er nach Reutlingen, trat keine Lehrerstelle an, sondern gründete mit Kollegen eine Buchhandlung, dessen Markenzeichen immer schon Autorenlesungen gewesen seien. Reifsteck entdeckte dann für sich, dass man auch von der Organisation von Literaturfestivals leben kann. Die letzten von ihm gemachten Landesliteraturtage waren im Herbst 2016 in Weinstadt im Remstal. Die Landesliteraturtage werden von der Landesregierung vergeben. "Das ist so wie eine Landesgartenschau", sagt Reifsteck.

In Erinnerung an Klüpfel und Kobr und Reifstecks besonderen Riecher freut der Organisator sich beim WortMenue 2017 besonders auf Christian Maintz, der am Sonntag, 7. Mai, 10.30 Uhr im Gasthaus Krone "komische Gedichte" liest. In Christian Maintz sieht Reifsteck nicht weniger als den Nachfolger von Robert Gernhardt (1937– 006), "er bietet Humor mit Niveau". Was Peter Reifsteck wundert: Dass es für den Auftritt in der Krone noch Eintrittskarten gibt.

Hierfür gibt es noch Karten