Überlingen Patrizia Moresco: Zur Hölle mit dem Zeitgeist

Die Entertainerin Patrizia Moresco schickt im Überlinger "Kapuziner" positives Denken und andere Moden zum Teufel

Überlingen (flo) Zum Auftritt, inklusive zwei Zugaben, den Patrizia Moresco gerade bei "Kultur im Kapuziner" abgeliefert hat, meint eine beeindruckte Besucherin: "Ein Feuerwerk!" Das ist stark untertrieben: Moresco ist ein aktiver Vulkan, ach was, eine ganze Vulkankette. Ständig unter Feuer, brodelt es in ihr ohne Unterlass und ihre Eruptionen haben's in sich. Statt Magma speit sie Witz und Wortspiele gegen den Zeitgeist, die so heiß sind, dass sie sich oft sengend einbrennen. Das Laue und Lasche ist Morescos Sache nicht, das Moralinsaure aber ebenso wenig. Und so schickt sie in ihrem Programm "Die Hölle des positiven Denkens" zwar alle, die entsprechend nerven, zum Teufel: die Psychogurus, Esoterik-Tanten, Selbstoptimierer, Smartphone-Junkies, Sportfreaks, Gesundheitsapostel und Pamper-Eltern. Doch sie tut das, singend, sprechend, spielend, mit so viel Temperament, Charme und Humor, dass die Besucher hinterher mit guter Laune und einem Lachen – auch über sich selbst – nach Hause gehen.

Mit "Happy Birthday" wird die Entertainerin, die am 10. August laut Veranstalter Reinhard A. Weigelt "zum zweiten Mal 40 wurde", vom Überlinger Publikum begrüßt. Am See kennt und liebt man die Entertainerin seit langem und auch sie macht nach der Show ihren Zuschauern ein Kompliment: "Ich bin so gerne hier, Ihr seid so toll."

Doch davor bietet sie über zwei Stunden lang ein atemberaubendes Programm. Moresco rechnet zuerst mit den "machtgeilen Machos" ab, die die Welt regieren. Zum Aktionismus von Trump, Putin, Erdogan und Co. meint sie: "S'Rad dreht sich, aber der Hamster ist tot." Nach der Kanzlerin hingegen sei eine neue Yoga-Übung benannt: "die aussitzende Merkel". Wobei Moresco Yoga ebenso auf den Geist geht wie die ganze Glückskeks-Philosophie, die sie eigenwillig ergänzt: "Beginne den Tag mit einem Lächeln – dann hast du's hinter dir." Dauernd gebe es eine neue Hysterie: "Aber keine Sau warnt uns vorm Smartphone." Selfies, Posten, Tippen, bis der Arzt kommt – und DTS diagnostiziert: "Daumen-Tourette-Syndrom". Zum Brüllen komisch parodiert Moresco dauerschreibende Asiaten und ein Girlie, das ein Wechselbad der Gefühle durchlebt, weil auf seine Message und deren Lesebestätigung nicht sofort eine Antwort erfolgt. Doch so ein Smartphone kann ja noch viel mehr: etwa die Fitness überwachen, Schritte zählen. Moresco: "So weit sind wir: Wir stalken uns selbst." Ihr Tipp für Mediasüchtige: "Denken ist wie googeln – nur krasser."

Natürlich nimmt sie auch die ganzen Must-Haves wie den Thermomix und die "Ohne"-Hypes auf die Schippe. Sie jedenfalls vertrage Lactose und Gluten hervorragend: "Ich leiste mir die Intoleranz im zwischenmenschlichen Bereich." So duldet sie keine Rechtsradikalen und Rassisten. Wie heißt's bei Sartre? "Die Hölle, das sind die anderen." Aber wenn schon Hölle, dann bitte mit Moresco als Satansbraten.