vor 8 Stunden Dieter Leder Überlingen Ostern ohne Auferstehungskirche: Umbau und Sanierung bis Herbst

Das Osterfest können die evangelischen Christen in Überlingen nicht in der Auferstehungskirche feiern, denn sie wird gerade umgebaut und saniert. Zwei Tage standen die Arbeiten still, weil ein Baukran defekt war. Außerdem wurde bekannt, dass Heizungsanlage und Dach teurer werden als geplant. Aber der Zeitplan für die Arbeiten kann eingehalten werden: Im Herbst können die Überlinger wieder Gottesdienste in ihrer "neuen alten Kirche" feiern.

