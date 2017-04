Überlingen Osterkonzert der Stadtkapelle Überlingen reißt das Publikum im Kursaal mit

Ein würdiger Rahmen für zwei Blasmusiker: Bezirksdirigent Helmut Fetzer feierte seinen 80. Geburtstag im Kursaal. Und Josef "Sepp" Beirer aus Sipplingen feierte seine 60 Jahre andauernde Musikerkarriere. Das Publikum war von Musik und Musikern begeistert.

Was kann es für einen ehemaligen Dirigenten der Stadtkapelle Schöneres geben, als seinen 80. Geburtstag im Rahmen eines Konzerts zu feiern? Bezirksdirigent Helmut Fetzer war es am gestrigen Ostermontag im Kursaal vergönnt, während des Osterkonzertes der Stadtkapelle Überlingen zahlreiche Glückwünsche zu seinem runden Geburtstag entgegenzunehmen. Und Josef „Sepp“ Beirer aus Sipplingen durfte sich anlässlich seiner 60-jährigen aktiven Musikerkarriere über ebenso herzlichen und kräftigen Applaus freuen. Als musikalisches Geschenk gab’s für den Ex-Dirigenten die „Moonlight Serenade“ von Glenn Miller, für den langgedienten Musiker „My way“ von Frank Sinatra.

Das, was die Stadtkapelle unter dem Dirigat des städtischen Musikdirektors Ralf Ochs bot, konnte sich wieder einmal hören und sehen lassen und stieß deshalb auch auf nicht enden wollenden Applaus. Von Filmmusik über klassisches englisches Ballett und symphonische Blasmusik bis zur Marschmusik gab es für die Konzertgäste einen abwechslungsreichen Ostermontag-Vormittag. Dass die Aufführung eine große musikalische und technische Herausforderung an die Mitglieder der Stadtkapelle darstellte, wurde gleich im ersten Stück offenbar: Mit der Konzertouvertüre „The Music Makers“, einer freudigen Huldigung an die Musik von Alfred Reed, begrüßten die Musikerinnen und Musiker ihr Publikum. "Das Stück soll die Menschen bestärken, sich von der Musik beflügeln zu lassen“, drückte es die durchs Programm führende Janina Belke aus.

Anschließend stand Militärmusik im Mittelpunkt: Nach dem „Helenenmarsch“ von Friedrich Lübbert, dem „Fridericus-Rex Grenadiermarsch“ von Ferdinand Radeck, dem „Großherzog Friedrich von Baden“ von Karl Haefele Wippzen, wippten insbesondere beim „Radetzky–Marsch“ die Füße – einer der wenigen Märsche, der sich im symphonischen Bereich durchsetzte und hohe Bekanntheit erlangte.

Die Kapelle nahm dann ihre Gäste mit in die lebhafte Swing-Ära und präsentierte mit „In The Mood“ eines der bekanntesten Jazztitel einer Big-Band. "Joe Garlands Stück spiegelt in fantastischer Weise und mit bester Unterhaltung den typischen Sound der US-amerikanischen Big-Bandleader wider“, sagte die junge Moderatorin.

Und dann waren lateinamerikanische Tänze beziehungsweise Filmmusik angesagt. Mit dem Pasodoble de Concierto zu „Luis El Huiso“ von Ferran Ferran interpretiere die Kapelle musikalisch den Stierkampf in Spanien. Mit „Mambo Jambo“ gab’s eine Komposition, die den amerikanischen Jazz und die kubanischen Rhythmen vermischt.

Lang anhaltender und ein nicht enden wollender Applaus für den bunt gemischten musikalischen Osterstrauß waren Ausdruck größter Anerkennung an die Musikerinnen und Musiker, die ihre Bühne erst verlassen durften, als sie mehrere mitreißende Zugaben zum Besten gegeben hatten: Die Fischerin vom Bodensee, das Hochbadnerland und Abbas „Thank you for the music“ ließen ein mehr als zufriedenes Publikum zurück.

Die Stadtkapelle Überlingen besteht als eingetragener Verein seit 1784, doch wurden bereits mehrere 100 Jahre zuvor Stadtmusiker in alten Schriften erwähnt. Die Stadtkapelle setzt sich aus vier Orchestern zusammen: Die Jugendkapelle II (Ausbildungsorchester), Jugendkapelle I, Stadtkapelle und Rentnerkapelle zu. Vorsitzender des Vereins ist Ulrich Bäumler, musikalischer Leiter Ralf Ochs. Zu erleben ist die Kapelle demnächst beim Serenadenkonzert auf der Hofstatt (23. Juni) und bei "Hollywood im Museum" (14. und 15. Juli). Die Jahreskonzerte finden am 1. und 2. Dezember im Kursaal statt.

Die Kapelle im Internet:www.stadtkapelle-ueberlingen.de