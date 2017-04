Überlingen Ostergottesdienste der christlichen Kirchen

Zwischen Karfreitagstristesse und Ostermorgen: Evangelische und katholische Pfarrer sprechen in den Ostergottesdiensten den Gläubigen Mut zu. Pfarrerin Johannes stellte in ihrer Predigt einen Bezug her zwischen dem Furchtbaren in der Welt und dem "Fürchte Dich nicht" im Matthäus-Evangelium.

Von der Karwoche mit ihren Trauermetten und dem Karfreitag bis zu den Auferstehungsfeiern spannt sich der Bogen der Osterwoche, innerhalb derer die zentralen Botschaften des christlichen Glaubens in vielfältigen Formen der Liturgie zum Ausdruck kommen. Orthodoxe und westliche Christen feierten in diesem Jahr zum selben Zeitpunkt, was in einem Jahrhundert nur selten der Fall ist.

In Überlingen begann die katholische Osternachtfeier am Westportal des Münsters mit dem Anzünden der Osterkerze an dem Osterfeuer, das die Pfadfinder vorbereitet hatten. Von draußen drang über Mikrofon die ausdrucksstarke Stimme von Magdalena Stoll bei der Lesung der Schöpfungsgeschichte in das nachtdunkle Münster. Diakon Matthias Hoppe trug die große Osterkerze mit der Jahreszahl 2017 und den Buchstaben Alpha und Omega in das Münster unter dem dreimaligen Ruf "Lumen Christi" (Christus das Licht). Die Ministranten reichten das Licht an die Kerzen der Gläubigen weiter, die das Münster immer mehr erhellten. Melanie Jäger-Waldau sang das Osterlob „Exultet“. Die Lesungen aus den Moses-Büchern Genesis und Exodus, der Prophetie des Jesajas und dem Römerbrief des Apostels Paulus begleiteten Cornelia Lenhardt und Gerold Jäger-Waldau mit Zwischengesängen.

Christen sind auf den Tod und die Auferstehung Jesu Christi getauft. Deshalb ist die Tauffeier ein wesentlicher Bestandteil der Osternacht-Liturgie. Das Taufwasser für das kommende Jahr wird geweiht, und die Gläubigen erneuern ihr Taufversprechen. In diesem Jahr war es eine junge Frau, die sich auf ihre Taufe vorbereitet hatte. Uljana Kemerle, geboren in Kasachstan, empfing in dieser Nacht Taufe, Firmung und Kommunion, begleitet vom Taufpaten Peter Stiene, ihrem Verlobten.

Zu Gottesdiensten an Hochfesttagen kommen nicht nur Überlinger in das voll besetzte Münster, sondern wegen der Qualität der Kirchenmusik auch viele Gäste. Mit dem Münsterorchester und den Solisten gestaltete der Münster- und Kammerchor den Gottesdienst mit Mozarts Credo Messe (KV 257) und dem Marsch C-Dur (KV 408/3). Diese Messe wurde 1776 im Salzburger Dom uraufgeführt aus Anlass der Bischofsweihe des Domherrn Ignaz von Spaur. Die „Credo“ –Rufe im Credotext gaben der Messe ihren Namen. Unter der Leitung von Münsterkantorin Melanie Jäger-Waldau musizierten das Orchester und die vier Solisten Larisa Malikova (Sopran), Isabell Marquardt (Alt), Martin Hähnlein (Tenor) und Tae young Lee (Bass) als gut aufeinander abgestimmtes Ensemble. In seiner Predigt stellte Pfarrer Karl-Heinz Berger die Frage nach dem Glauben angesichts des Elends in der Welt. Tod und Sterben seien neben der Liebe die großen Geheimnisse des Lebens. Die einen würden im Tod die ewige Nacht erwarten, andere eine Offenbarung ihres Daseins. Aber alle Zweifel „geben uns nicht die Berechtigung, Ostern, das Fest der Auferstehung nicht zu feiern, Wir werden alle auferstehen“, ist Pfarrer Berger überzeugt, „in einem anderen Dasein, das lichtdurchflutet keinen Ort mehr braucht, sondern nur noch den Platz einer Liebe, die stärker ist als der Tod“



Vom furchtbaren in der Welt zum "Fürchte dich nicht"

Die evangelische Dekanin Regine Klusmann sprach bei einer Auferstehungsfeier auf dem Friedhof am Ostersonntag zu Lukas 24,13-35. Das ist die Geschichte der traurigen Jünger, die nach dem Tod Jesu auf dem Weg nach Emmaus sind; denen unterwegs Jesus begegnet, den sie aber nicht erkennen – erst als er mit ihnen das Brot bricht, gehen ihnen die Augen auf. Klusmann sprach den Gläubigen Mut zur Verletzlichkeit zu. "Ihr könnt den Gott der Liebe nur haben, wenn ihr euch auch öffnet und verletzlich macht. Ihr könnt den Gott der Hoffnung nur haben, wenn ihr auch Enttäuschung in Kauf nehmt. Ihr könnt den Gott der Freiheit nur haben, wenn ihr auch wirklich loslassen könnt."

Pfarrerin Silvia Johannes stellte im Ostergottesdienst einen Bezug her zwischen dem Furchtbaren in der Welt und dem "Fürchte Dich nicht" aus der Auferstehungsgeschichte nach Matthäus. Jesus habe die dunkle Seite selbst kennen gelernt und sich nach der Auferstehung die wieder in seine Familie aufgenommen, die ihn leugneten. "Ostern, die Auferstehungsgeschichte Jesu, ist die Verdichtung der Gnade Gottes für uns. Und deshalb brauchen wir uns nicht fürchten, das Leben können wir verlieren aber nicht die Liebe und Gnade Gottes." Diese frohe Botschaft solle in die Welt hinausgetragten werden. "Sagt es euren Nachbarn und den Leuten in Überlingen und hier am See, den Feriengästen und denen im Krankenhaus. Sagt es den Flüchtlingen in Goldbach und denen, die keine Flüchtlinge hier haben wollen. Sagt es euren Kindern und den alten Menschen in den Wohnstiften und Altenheimen und sagt es … – wem noch? Sag es Dir selbst. Christus ist auferstanden! Fürchtet euch nicht! Denn Jesus steht dir bei, steht zwischen Dir und dem, was Dich bedrängt. Er, der Auferstandene ist die Tür und der Weg, der dich aus der Furcht herausführt. Der Herr ist auferstanden." (shi)