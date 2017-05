Überlingen Orientalistin Claudia Ott entführt beim WortMenue in die Welt der Schahrasad

Die Arabistin, die selbst Manuskripte von Tausendundeiner Nacht übersetzte, las im Überlinger Augustinum. Weitere Veranstaltungen des literarisch-kulinarischen Festivals präsentierten den Kinderbuchautor Christian Duda in der Krone und Ernährungsexpertin Hanni Rützler in der Fastenklinik Buchinger.

Die Arabistin, Orientalistin und Übersetzerin Claudia Ott entführte beim Wortmenue das Publikum mit ins Morgenland. Im Überlinger Augustinum lauschten gut 100 Zuhörer gebannt ihrer Lesung, in der sie selbst, auf einem Gabbeh-Teppich sitzend, den orientalischen Buchständer vor sich, zur Geschichtenerzählerin wurde.

Die Erzählungen aus "Tausendundeine Nacht", "101 Nacht" und "Das glückliche Ende" hat Ott nach uralten, zum Teil lange Zeit verschollenen, arabischen Handschriften übersetzt. Einige Manuskripte wurden bereits von Museen eingescannt, so dass sie bei ihrer Arbeit dann auf gut vorbereitete Dokumente zurück greifen konnte. Oftmals aber musste sie anhand eigener Fotos mühsam entziffern, was Jahrhunderte vorher geschrieben wurde. Ihre deutsche Erstübersetzung der bisher ältesten Handschrift von "Tausedundeine Nacht" wurde von der Kritik gefeiert und ein Bestseller. Für diese Übersetzung erhielt sie 2011 den Johann-Friedrich-von-Cotta-Preis.

Mit einem Überraschungseffekt begann Ott die Lesung, sie trug ein Gedicht auf arabisch vor. Den ungewohnt kehligen Lauten, folgte eine Einführung in die Rahmenerzählung der Geschichten aus Tausendundeine Nacht. Der erbitterte König Schahriyar lässt seine Bräute sofort nach der Hochzeitsnacht hinrichten, um vor der Bosheit der Frauen gefeit zu sein. Schahrasad, die ebenso mutige, als auch kluge Tochter des Wesirs, lässt sich gegen den Willen des Vaters mit dem König vermählen. Geschickt versteht sie es, mit ihren Geschichten den König in ihren Bann zu ziehen: "Wenn ich morgen weiterlese, wird es viel aufregender und spannender" , verspricht sie ihm im Morgengrauen und darf so noch viele hundert Nächte weiterleben.

Für den Abend hatte Ott Texte über das Essen ausgewählt. Sie begann mit der Geschichte: "Der Träger und die drei Frauen". Eine reiche Frau zieht mit dem Träger ihres Korbes über den Bazar und durch die kleinen Geschäfte. Gekauft werden Köstlichkeiten wie kandiertes Obst, Rosenwasser und pfundweise Fleisch. Herrlich die blumige Sprache, die so viele Vergleiche zieht: "zuckersüße Lippen", "ihr Glanz machte vor Scham das Morgenlicht stille" oder auch mal witzig: "wie ein fettes Stück Fleisch in einer Sahnesauce."

Doch mehrmals ertönte der Satz: "Wenn das Morgengrauen Scharasad trifft..." Dann litt das Publikum, genauso wie König Schahriyar in den Erzählungen aus Tausendundeine Nacht. Immer an der spannendsten Stelle endete die Geschichte. Aber während der König bis zur nächsten Nacht warten musste, erfuhr das Publikum nach einer kurzen Pause, wie es weitergeht. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt, dann musste auch Ott ihr Publikum vertrösten, denn die umfangreiche Erzählungen hätten den Rahmen des Abends gesprengt.

Auf Lammhüfte geschmort in Salzzitrone nach Art des ALA AD-DIN mit Mangold, Jasminreis und Hummus, dem Hauptgang nach dem warmen Schwertfisch an syrischem Taboulé, folgten derbe, witzige Geschichten aus der Kayseri-Handschrift. Mit klugen arabischen Weisheiten und mariniertem Feigencarpaccio an Mandelparfait, mit Baklava und Pistazien endete dieser ebenso außergewöhnliche traumhafte literarisch-kulinarische Abend.

Festival WortMenue

Zum zehnten Mal veranstaltet der Reutlinger Literaturmanager Peter Reifsteck für die Stadt Überlingen in diesen Tagen das WortMenue. Alle zwei Jahre präsentiert das deutschlandweit einmalige literarisch-kulinarische Festival jeweils rund 20 namhafte Autoren, die in der Gastonomie über Essen, Trinken und die Kulturgeschichte der Ernährung, des Genusses lesen. Das zehnte WortMenue endet am kommenden Donnerstag, 18. Mai. Die Veranstaltungen sind ausverkauft.

Gebannt zuhörende Kinder und die Frage: Wann gibt's Spaghetti?

Das Gasthaus Zur Krone war bis zum letzten Platz besetzt, kein einziger Stuhl blieb frei. Das WortMenü erwies sich einmal mehr als Publikummagnet, nur dass diesmal nur Kinder der 3. und 4. Schulklassen gekommen waren. Und die lauschten einem Star der Kinderbuchszene: Christian Duda war aus Berlin zum Festival nach Überlingen angereist.

Der gestand, dass er gar nicht Duda heißt (sondern eigentlich Christian Achmed Gad Elkarim). Und noch ein Geheimnis lüftete er, mit dem einem Satz hatte er die Herzen der Kinder erobert: "Erwachsene sagen nicht immer die Wahrheit." Jetzt war es ganz still geworden, und die Kinder lauschten ganz gespannt.

"Das Buch muss einen tollen Namen haben" erklärte er und stellte die Hauptdarstellerin seiner Geschichte vor. Elke heißt sie und der Titel des Buches lautet: "Elke: Ein schmales Buch über die Wirkung von Kuchen". Elke war fett, wie er ausführte. Aber es ging auch viel um Kuchen, um die Glasur, und dass russischer Zupfkuchen keine Glasur hat. Es ging auch um Mohnkuchen, und um die Tatsache, dass Kuchen ja eigentlich ungesund ist, weil er Zucker enthält. Jedenfalls backt Elke fantastischen Kuchen, zumindest in dem Buch.

Elke ist keine Fantasiefigur, Elke ist real. Sie war real, wie Duda einräumte. Die Figur hatte es wirklich einmal gegeben. Sie begegnete ihm einst in seinem Leben, und verschwand dann spurlos. Erst als sie schon lange nicht mehr da war, bemerkte er ihr Fehlen. Daraus entwickelte sich sein Buch. Darin kommt auch Kasimir vor. Der kleine Nachbarsjunge, der viele für Erwachsene unverständliche Fragen stellte. Wie sich das im realen Leben anfühlt, sollte Duda nach seiner Lesung in Überlingen selber erfahren, als die Kinder Fragen stellen durften. Mit einfachen fing es an. Wie lange er an einem Buch schreibt, ob er Haustiere habe, wie alt sein Sohn sei. Etwas irritiert war Duda dann bei der Frage, ob er denn auch schon ein gutes Buch geschrieben habe?

Und noch eine Frage aus der Kinderschar ist erwähnenswert: "Wann gibt es Spaghetti?" Eine absolut berechtigte Frage, die Kleine hatte aufgepasst, schließlich was es ja eine WortMenü-Veranstaltung. Noch ein wenig las Duda vor, dann gab es auf Einladung des Gasthaus zur Krone für alle Spaghetti Bolognese. (dle)

Karotten-Cappuccino kann keine Sünde sein

Speisetabus spielen in vielen Glaubensgemeinschaften eine Rolle, in der westlichen Welt sind Essverbote selbst zu Ersatzreligionen geworden. Und manche Anhänger verfechten ihre Ernährungsweise, etwa Veganismus, Lactose-, Fructose-, Glutenfreiheit oder Steinzeitdiät, mit missionarischem Eifer. Einen Grund für diese Trends sieht Hanni Rützler im Überfluss und der Verunsicherung, die er mit sich bringe. "Manche versuchen, in dieser Vielfalt ein strenges Korsett für sich zu finden", meint Rützler. Die österreichische Ernährungsexpertin, "Gesundheitspsychologin" und "Foodtrendforscherin" spricht beim WortMenue in der Klinik Buchinger Wilhelmi mit SWR-Moderatorin Bärbel Schlegel.

Rützlers Mann, der Kulturwissenschaftler Wolfgang Reiter, liest zwischendurch Passagen aus ihrem Buch "Muss denn Essen Sünde sein?" Die Antwort heißt natürlich "nein". So gebe es keine guten und schlechten Lebensmittel per se, sondern nur gute und schlechte Lebensgewohnheiten. Den Fokus an diesem Abend legt Rützler, die, wie sie sagt, "so ziemlich alles isst", auf den Genuss. Studien hätten gezeigt: "Wie man genießt, hängt stark vom familiären Zusammenhang ab." Doch man könne Genuss auch lernen, dazu müsse man sich Zeit nehmen und sich als Erwachsener Verführungen, etwa durch Schokolade, auch erlauben. Auch gab es laut Rützler im deutschsprachigen Raum "Phasen, wo gesundes Essen nicht gut schmecken durfte." Anders, als etwa in Frankeich, Italien und Spanien, wo man sage: Wenn's nicht schmeckt, kann's nicht gut sein.

Dass es schmecken und gut sein kann, beweist Küchenchef Hubert Hohler, der sein Menü – fleischlos, wie in der Klinik üblich – in enger Absprache mit Rützler zusammengestellt hat. So gibt es als Vorspeise Möhrensuppen-Variationen mit unterschiedlichen Graden der Verfeinerung, von puristisch bis zum "Karotten-Cappuccino", als Hauptgericht Spargel, Kürbis-Gnocchi und Kohlrabischnitzel, als Nachspeise Rhabarberkompott, Erdbeeren und Chia-Samen-Schoko-Pudding. Manches ist im wahren Wortsinn durchaus gewöhnungsbedürftig, weil es sich, wie der Pudding, von hinlänglich Bekanntem deutlich unterscheidet.

Doch um das Aufbrechen alter Gewohnheiten gehe es oft auch, wird Rützler nicht müde zu betonen, man müsse seine Sensorik erweitern, kurz: (wieder) schmecken lernen. Etwas wirklich Neues erfahren die Besucher allerdings nicht während des anderthalbstündigen Interviews, das mit vielen Allgemeinplätzchen und (Lebens-)Rezepten aufwartet, wie man sie in jeder Frauenzeitschrift findet. "Ich hätte mir ein bisschen mehr Tiefgang erwartet", gesteht dann bei der anschließenden Unterhaltung mit Gästen auch eine Hauswirtschaftslehrerin. Es gehe doch nicht nur um Genuss und Geschmack, sondern es herrsche eine Riesen-Verunsicherung unter Verbrauchern, wie man gute Produkte überhaupt erkenne und wo man sie finde. (flo)