Überlingen Omas, Opas und Enkel: Generationennachmittag vereint sie

Erstkommunionskinder hatten ihre Großeltern zu einem Generationennachmittag ins Gemeindezentrum St. Suso eingeladen. Gemeinsam wurde gebastelt, gespielt und gekocht.

Hannelore Stöckl hat sich extra freigenommen. Ihre Enkelin, die neunjährige Sarah, hat sie nämlich eingeladen. So, wie viele Überlinger Erstkommunionskinder ihre Großeltern an jenem Nachmittag ins Gemeindezentrum St. Suso eingeladen haben, um Zeit mit Oma oder Opa zu verbringen. Der Nachmittag findet im Rahmen des Programms "Graue Haare – Buntes Leben" statt und wurde von der Seelsorgeeinheit Überlingen organisiert.

Sarah und ihre Oma nähen und backen zusammen, auf dem Programm stehen außerdem Häkeln, Malen, Basteln, Getränke herstellen und singen. Auch Carolina und ihre Oma Gertrud John backen Pizza und kneten eifrig den Teig: "Ich hätte zwar heute eigentlich Gymnastik, aber darauf verzichte ich gern, um den Nachmittag mit Carolina zu verbringen", sagt die Überlingerin und lacht. Die beiden sehen sich ohnehin sehr häufig: "Carolina kommt jeden Tag zum Mittagessen zu mir." Omas Küche ist die Drittklässlerin also schon gewohnt. Und sie findet sie ziemlich lecker. Jedes Großeltern-Enkelpaar darf selbst entscheiden, was es tun möchte und auch im Vorfeld eigene Ideen einbringen. Das hat Judith Manok-Grundler gemacht, als ihre Enkelin Finja sie einlud und Lust hatte, etwas Kreatives zu machen.

Die beiden bemalen nun beim Generationennachmittag Leinwände mit Farbe, schneiden bunte Papierfiguren aus und kleben sie drauf. "Guck doch mal, das ist eine Wasserschnecke", sagt Finja und deutet auf das Papiertier, das sie gerade angefertigt hat. Auch andere Kinder dürfen bei den beiden mitmachen, so wie bei allen anderen Programmpunkten. Denn nicht jeder hat Großeltern in der Nähe. So nehmen Margaretha Jansen und Hans-Peter Riegger ganz selbstverständlich noch Freunde ihres Enkels Nico mit, als sie mit ihm zum Boulespielen gehen. Mit den Kugeln, die Nico zur Erstkommunion geschenkt bekommen hat. Beim Pizzabacken sind ebenfalls noch andere Mädchen mit dabei – ohne Großeltern: Franziska zum Beispiel und auch Jette. Jette hat schon ziemlich viel Ahnung vom Pizzabacken, das macht sie immer mit ihrer Mama, wie sie erzählt. Pestoschnecken gibt's auch, die backt die neunjährige Filippa und am Ende des Tages wird zusammen gegessen.

"Heute ist es nicht mehr selbstverständlich, dass die verschiedenen Generationen miteinander in engem Kontakt und Beziehung stehen", hatten die Organisatorinnen Christine Kölbl, Christine Gäng und Gemeindereferentin Andrea Stöckler von der Seelsorgeeinheit Überlingen in einem Brief an die Eltern geschrieben. "Für das gegenseitige Verständnis, das individuelle Lernen und die Weiterentwicklung der Gesellschaft sind Beziehungen zwischen den Generationen unerlässlich."

Generationennachmittag

Der Nachmittag fand im Rahmen der Aktion "Graue Haare, buntes Leben" statt, deren Ziel es ist, Begegnungen zwischen den Generationen zu schaffen. Eine Woche lang gab es mehrere Veranstaltungen. Es handelt sich um ein Projekt der Erzdiözese Freiburg. Im Gemeindezentrum St. Suso fanden die verschiedenen Aktionen dieses Generationennachmittags statt, manche Großeltern fuhren mit ihren Enkeln aber auch ins Grüne.