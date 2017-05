Überlingen Oberbürgermeister besucht Waldrapp-Trainingscamp in Hödingen

Oberbürgermeister Jan Zeitler hat dem Waldrapp-Team einen Besuch abgestattet. Noch wartet Hödingen auf die Vögel.

"Hallo, meine lieben Hödinger." Mit dieser persönlichen Ansprache beginnt das Flugblatt, mit dem der Verein zur Erhaltung der Kulturlandschaft Hödingen die Bewohner des Teilorts über die baldige Ankunft des Waldrapp-Nachwuchses informierte: "Ich – der Waldrapp – freue mich, dass ich bald wieder einer von euch sein darf." Noch etwas gedulden müssen sich die Neugierigen zwar, bis die Tiere eintreffen und sich etwas akklimatisiert haben.

Doch das Trainingscamp steht inzwischen bereit und Oberbürgermeister Jan Zeitler stattete Projektleiter Johannes Fritz, dessen Team und den Hödinger Helfern quasi schon im Vorfeld einen Antrittsbesuch ab. Statt sich von Ortsvorsteher Martin Kessler chauffieren zu lassen, setzte sich Zeitler mit Begeisterung selbst ans Steuer des Traktors und tuckerte über Äcker und Wiesen zum Ort des künftigen Geschehens. "Das ist ein ganz tolles Projekt und passt zu unserer Stadt", erklärte der Oberbürgermeister begeistert. Meistens gehe es ja "in die andere Richtung" und die Artenvielfalt schwinde. Umso erfreulicher sei es, wenn die Biodiversität mit diesem Vorhaben wieder erhöht werde. An einem Standort, an dem der Waldrapp im 17. Jahrhundert zum letzten Mal dokumentiert worden war.

"Die Menschen hatten uns damals zum Fressen gern", berichtet Hödingens "herbe Schönheit" in dem Informationsblatt: "Das war uns dann doch ein bisschen zuviel der Liebe und so haben wir halt das Land verlassen." Die Rückkehr des Waldrapps wird in den nächsten Monaten auch von einem französischen Fernsehteam genau beobachtet, das in einem mehrjährigen Vorhaben Besonderheiten der Tierwelt im gesamten Alpenraum für einen umfangreichen Dokumentarfilm sammelt, der erst Ende 2018 zu sehen sein wird.