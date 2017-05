Überlingen Oberbürgermeister Jan Zeitler übernimmt Vorsitz im Förderverein des Fußballclubs FC 09

Der FC 09 gründet zur Einnahmeverbesserung einen Förderverein und Jan Zeitler erklärte sich zur Übernahme der Führungsverantwortung bereit. Mit seiner breiten Jugendarbeit erfülle der FC 09 eine wichtige soziale Funktion und eröffne zahlreichen jungen Menschen neue Perspektiven, sagte der OB.

Neue Wege will der FC 09 Überlingen beschreiten, um seine Vereinsarbeit auf eine nachhaltig tragfähigere wirtschaftliche Basis zu stellen. Bei der Hauptversammlung am Freitag stellte der Vereinsvorstand unter anderem sein Konzept eines Fördervereins vor, für den zu engagieren sich Oberbürgermeister Jan Zeitler auf Bitten des Clubs bereit erklärt habe. "Herr Zeitler hat uns dies signalisiert", sagte FC-Vorsitzender Klaus Pillebeit im Vorfeld. Flankiert werden soll dies von einer neuen Marketingstrategie, um neue Förderer zu gewinnen. "Ein kleiner engagierter Arbeitskreis macht sich schon seit einigen Jahren Gedanken darüber", sagte Vize-Vorsitzender Günter Hornstein. Doch bislang habe es noch an einer Galionsfigur mit Außenwirkung gefehlt. Die soll jetzt Jan Zeitler bei der Gründungsversammlung im Juni werden. Konkurrenten wird der OB kaum zu befürchten haben.

Keine Scheu, den Oberbürgermeister um dieses Engagement zu bitten, hatte der Vorstand insbesondere aufgrund seiner umfangreichen Jugendarbeit. "Unter den fast 400 Kindern und Jugendlichen ist sicher ein gutes Drittel mit Migrationshintergrund", betont Vorsitzender Pillebeit. Beim Fußball könne man sie am leichtesten integrieren, sagt er, und dies gelte genauso bei Kindern aus Flüchtlingsfamilien. Im vergangenen September hatte der FC 09 für seine Arbeit in diesem Bereich einen Scheck über 500 Euro aus einer DFB-Willkommensaktion erhalten. Doch das reicht nicht weit. Am Defizit des Vereins von rund 10 000 Euro im Verlauf des Jahres änderte dies trotz aller Sparmaßnahmen nichts. "Wir brauchen neue Einnahmequellen", sagt Günter Hornstein. Und diese soll der Förderverein erschließen helfen. Bei der Versammlung am Freitag sollte zwar eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags von 100 auf 120 Euro beschlossen werden, doch das bringt den Club zumindest nicht entscheidend voran.

"Wir haben glücklicherweise im Moment an die 40 engagierte Jugendtrainer, die komplett ehrenamtlich tätig sind", betont Günter Hornstein: "Daran soll sich auch nichts ändern." Doch würde der Verein ihnen zum Beispiel gerne Ausbildungskurse ermöglichen. Um etwas Geld in die Kasse zu bringen, habe der Verein zum Beispiel die Verteilung der gelben Säcke an die Haushalte übernommen. Die letzten Anläufe, sich beim Promenadenfest finanziell zu stärken, seien jedoch gescheitert. "Mit Auf- und Abbau haben wir praktisch fünf Tage lang gearbeitet", erinnert sich Pillebeit. Am Ende sei nur eine schwarze Null herausgekommen. Anders als bei anderen Vereinen seien auch hier wieder jene Ehrenamtlichen gefordert gewesen, die das ganze Jahr über ihre Zeit für die Jugendmannschaften opferten. Pillebeit: "Das lohnt sich nicht und ist eher eine Zumutung."

Vor diesem Hintergrund habe der Verein OB Jan Zeitler angesprochen, sich für den Vorsitz des Fördervereins zur Verfügung zu stellen. "Der FC 09 ist ja auf einem guten Weg in die Landesliga aufzusteigen", freut sich Zeitler schon und zeigt sich fast zuversichtlicher als die Vereinsführung, die aufgrund der jüngsten Leistungsschwankungen ihrer Sache auf dem dritten Tabellenplatz noch nicht so ganz sicher zu sein scheint. Er habe auch schon zwei Spiele des Teams gesehen, sagt der OB, und ist überzeugt, dass "wir noch einmal alles geben". Natürlich könne er sich nicht überall persönlich einbringen, räumt Zeitler offen ein. Doch insbesondere mit seiner breiten Jugendarbeit erfülle der FC 09 eine ganz wichtige soziale Funktion und eröffne zahlreichen jungen Menschen neue Perspektiven. Wenn dann noch die Integration von jungen Flüchtlingen dazu komme, dann sei dies ein Bereich, der einem Oberbürgermeister am Herzen liegen und den man auch unterstützen müsse.

