Überlingen Oberbürgermeister Jan Zeitler darf in die Besoldungsgruppe B5

Der Gemeinderat gewährt dem neuen Oberbürgermeister analog zu seiner Vorgängerin eine monatliche Extra-Zahlung, weil seine Aufgabe im Vergleich zu anderen Städten mit "zusätzlichen anspruchsvollen Aufgabenfeldern" verbunden sei. Das schlägt für die Stadt jährlich mit 8900 Euro Mehraufwand zu Buche.

Der neue Oberbürgermeister wird auf Beschluss des Gemeinderats in die Besoldungsgruppe B5 eingruppiert. Damit verdient Jan Zeitler 8683 Euro monatlich (brutto), plus einer Dienstaufwandsentschädigung von 13,5 Prozent, was sich auf monatlich 9855 Euro (brutto) summiert.

B4 wäre laut Gesetz vorgesehen, B5 erst in einer zweiten Amtszeit. Der Rat sieht beim OB der Stadt Überlingen jedoch "zusätzliche anspruchsvolle Aufgabenfelder" wie seine Funktion in der Verwaltungsgemeinschaft mit Owingen und Sipplingen, den Stiftungsratsvorsitz im Spital- und Spendenfonds, "und wegen der besonderen Bedeutung Überlingens im touristischen Bereich", was eine Höhergruppierung von Dienstbeginn an rechtfertige – und vom Landeskommunalbesoldungsgesetz her auch zugelassen ist. Die Stadtverwaltung wies den Gemeinderat darauf hin, dass auch Sabine Becker und Volkmar Weber so von Dienstbeginn an eingruppiert worden seien. Den jährlichen Mehraufwand beziffert die Verwaltung auf 8900 Euro.

Der Rat stimmte bei einer Enthaltung von Roland Biniossek einstimmig zu. "Die Gründe erscheinen mir schwach", sagte Biniossek (Die Linke).

Als Erster Beigeordneter (Bürgermeister) der Stadt Horb war Jan Zeitler bisher in B3 eingruppiert und erhielt 7717 Euro plus Dienstaufwandsentschädigung von 9 Prozent, macht 8411 Euro brutto. Als OB hat Jan Zeitler verschiedene Posten in Aufsichtsräten, beispielsweise im Stadtwerk am See. Laut Landesnebentätigkeiten-Verordnung muss er solche Einkünfte (Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst) abführen, sobald sie die Summe von 5500 Euro jährlich überschreiten. Das Geld wird an die Stadtkasse abgeführt.