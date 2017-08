Oberbürgermeister Jan Zeitler schlägt in einem Interview mit dem SÜDKURIER vor, die Altstadt für den Individualverkehr zu sperren, wenn sie stark frequentiert ist und der Handel sich ohnehin über viele Kunden freuen kann Außerdem macht sich Zeitler Gedanken über den Bau von Parkplätzen unterm Seesportplatz. Zeitler spricht im Interview außerdem über seine bevorstehende Hochzeitsreise und den Bau des neuen Sportzentrums.

Herr Zeitler, wir treffen uns hier im Ostbad. Wo haben Sie geparkt?

Am Osthafen. Dort habe ich einen schönen Parkplatz gefunden. Sie spielen vermutlich auf die schwierige Parkplatzsituation an, die kenne ich. Die gibt es in ganz Überlingen. Mein Sekretariat riet mir, rechtzeitig zu unserem Termin loszufahren.



Wie oft waren Sie in diesem herrlichen Sommer schon im Bodensee?

Dieses Jahr noch kein einziges Mal, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich habe eine Aufgabe, die mich vollumfänglich ausfüllt und mir selbst in den Abendstunden keine Freizeit lässt. Aber ich bin zuversichtlich, dass eines der nächsten Wochenenden einen Besuch im Ostbad zulässt.



Sie haben darauf gedrängt, noch vor der Sommerpause wichtige Entscheidungen im Gemeinderat zu treffen, damit es in den besagten Projekten zügig weiter geht. Gönnen Sie sich und Ihren Mitarbeitern auch mal Urlaub?

Ja. Den haben alle, der Gemeinderat und die Verwaltung, verdient. Das letzte halbe Jahr war sehr intensiv. Dafür sind wir für die Stadt auch ein gutes Stück weiter gekommen.



Und, machen Sie selbst auch mal Urlaub?

Ja, schon bald.



Fahren Sie weg?

Ja.



Warum so wortkarg?

Sie wollen wissen, wohin ich reise? Ich verrate es Ihnen, denn es ist ein offenes Geheimnis: Wir werden nach Kanada fliegen und unsere aufgeschobene Hochzeitsreise nachholen.



Stimmt, das hatten Sie ja schon im letzten Jahr angekündigt, nachdem Sie Ihre Kanadareise für den Oberbürgermeister-Wahlkampf geopfert haben. Doch nun zur Stadtpolitik: Am Montag hat der Gemeinderat mit großer Mehrheit den Bau eines neuen Sportzentrums beschlossen. Beim Abriss der alten Halle vor zwei Jahren war von maximal acht Millionen Euro für eine Dreifeldsporthalle die Rede. Jetzt gönnt man sich eine fünfteilige Sporthalle für knapp 20 Millionen Euro. Kann sich Überlingen das denn leisten?

Überlingen muss sich das leisten. Seit einigen Jahren wartet Überlingen auf diese Halle, seit der Sperrung der Sankt-Johann-Halle. Wir brauchen die neue Halle sowohl für den Schul- als auch für den Vereinssport.



Eine fünfteilige Halle muss es aber nur unter der Annahme sein, dass es in dieser Reihenfolge weitergeht: Abriss der Gymnasium-Halle und Bau eines neuen Gymnasiums an diesem Standort.

Wir haben jetzt eine Entscheidung getroffen, die die Lücke mehr als angemessen ersetzt, richtig. Doch wie die nächsten Schritte nach dem Bau der Mehrfeldsporthalle genau aussehen werden, ist im Einzelfall zu diskutieren.



Für wie belastbar halten Sie die Kostenschätzung von 54 Millionen für den gesamten Campus mit neuer Sporthalle, Gymnasium, sanierter Realschule und Mensa?

Wenn wir die Kostenentwicklung bei der Mehrfeldsporthalle betrachten, dann sind wir gut beraten, alle Zahlen, die bisher genannt wurden, kritisch zu hinterfragen. Das hängt mit der Qualität der bisher gebotenen Erhebungen zusammen, aber auch mit der Überprüfung der einzelnen Funktionen. Wir werden uns zügig Gedanken machen, wie es mit dem Gymnasium weiter geht. Hier möchte ich eine belastbare Kostenschätzung, die über die jetzige Erhebung weit hinausgeht. Und glauben Sie mir, nur weil wir jetzt eine neue Mehrfeldsporthalle bauen, muss dies nicht zwangsweise heißen, dass wir die Gymnasiumhalle abreißen und dort ein neues Gymnasium bauen – auch wenn dies wahrscheinlich so sein wird. Dass wir die Hallenkapazitäten für das jetzt beschlossene Sportzentrum in jedem Fall brauchen, ist offensichtlich.



Sie warten also erst einmal das Sanierungsgutachten für das Gymnasium ab?

Ja. Wenn das Sanierungsgutachten für das Gymnasium endgültig vorliegt, diskutieren wir die weiteren Schritte. Wir haben jetzt einen Beschluss für das Sportzentrum getroffen, jedoch noch nicht für den kompletten Campus.



Das neue Sportzentrum wird aus heutiger Sicht knapp 20 Millionen Euro kosten, fast 5 Millionen mehr als bisher angenommen. Bisher fehlen diese 5 Millionen im Haushalt. Wo sollen sie herkommen?

Wir werden dies in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigen.



Ich meinte, ob Sie einen Vorschlag machen können, wo die fünf Millionen eingespart werden?

Ich kann jetzt nicht sagen, das eine oder andere wäre dafür geeignet. Auf drei Jahre verteilt, relativiert sich die Summe.



Unser Gespräch zeigt alleine schon bei dem Thema Sporthallenbau, dass Sie ein enormes Tempo vorgeben. Kommen die Leute in der Stadt, also Ihre Mitarbeiter, die Stadträte, die Bürger, da noch mit?

Sie haben Recht, in der ersten Hälfte des Jahres sind wir ein sehr hohes Tempo gegangen. Das war zwingend erforderlich. Die bearbeiteten Themen sind aus meiner Sicht für diese Stadt sehr dringend und brennend. Wir müssen parallel das Megaprojekt Landesgartenschau stemmen und schwierige Investitionsentscheidungen treffen. Das begann mit der Platanenfällung für die Landesgartenschau, dem Baubeginn für den neuen Uferpark, setzt sich mit der Verlegung der Bahnhofstraße, der Sanierung der Uferpromenade und dem Bau der neuen Sporthalle fort. Ich bitte um Verständnis für dieses hohe Tempo und weiß, dass der Gemeinderat dieses Verständnis aufbringt. Auch die Verwaltung ist gefordert. Es muss nicht zwangsweise in den nächsten Wochen und Monate in diesem hohen Tempo weiter gehen. Aber zügig müssen wir schon voranschreiten.



Ich habe das Gefühl, dass es Ihnen in manchen Punkten noch nicht schnell genug voran geht. Stimmt das?

Ja. Doch kann und möchte ich die Taktzahl momentan nicht weiter erhöhen. So brennt mir beispielsweise das Thema Verkehr sehr unter den Nägeln. Wir werden vom überörtlichen Verkehr überrannt. Da mache ich mir schon so meine Gedanken.



Und wohin führen Sie diese Gedanken?

Zu der Frage, ob wir parallel noch die Verkehrsdebatte führen können. Ich möchte sie im zweiten Halbjahr gerne führen, parallel zu den Haushaltsvorberatungen. Die zentrale Frage für mich lautet: Schaffen wir es mit einfachen, aber mutigen Schritten, die Innenstadt an bestimmten Tagen vom Verkehr zu entlasten?



Wie stellen Sie sich das vor?

Ich möchte gerne folgende Diskussion in den Raum stellen, nämlich die Innenstadt temporär ab dem Franziskanertor für den Individualverkehr zu sperren. Das ist eine Idee, die mich immer mehr fasziniert. Wir könnten am Franziskanertor versenkbare Poller anbringen, die je nach Verkehrsaufkommen geöffnet oder geschlossen wird. Den Kreisverkehr vor dem Franziskanertor könnte man zum Umdrehen nutzen und dann zurück ins Parkhaus Mitte fahren.



Wann würden Sie die Altstadt schließen, wann öffnen?

Im Vordergrund sehe ich die frequenzstarken Tage im Sommer, wo wir zu dem Schluss kommen müssen, dass die Verkehrsbelastung zu groß ist. Gleichzeitig ist an diesen Tagen die Frequenz an Fußgängern und Kunden, die die Innenstadt und der Handel brauchen, ohne weiteres gegeben. Eine umgekehrte Vorgehensweise stelle ich mir dann beispielsweise im November vor, wenn Überlingen nicht die große Anzahl an Besuchern hat, dann lassen wir die Stadt für den Individualverkehr geöffnet und sind attraktive Einkaufsstadt. Alle diese Überlegungen betrachte ich vor dem Ziel, die Innenstadt erlebbar und lebenswert zu erhalten.



Und was sagen Sie zu den Autofahrern, die zur Therme wollten und nun am Franziskanertor umdrehen sollen?

Dass sie schon mal per se falsch eingefahren sind, wenn sie die Aufkircher Straße runterkommen – und dass es einen Weg zur Therme gibt, der aber mit einem gewissen Umweg verbunden ist. Darüber hinaus wird unser Parkleitsystem sicher die Möglichkeit bieten, die Autofahrer frühzeitig auf den aktuellen Stand hinzuweisen. Ich weiß, hier geht es um einen sensiblen Bereich.



Zur Verkehrslenkung gehören genügend Parkplätze. Sie sagten es eingangs ja bereits: Die Situation ist in der ganzen Stadt schwierig.

Es gibt Tage, da sind wir, was die Parkkapazitäten angeht, noch nicht über der Grenze, aber an der Grenze. Besonders eng wird es, wenn man von Osten her auf die Stadt zufährt. Ich will eine Idee zur Diskussion stellen, wie man meiner Meinung nach Parkplätze kostengünstig und intelligent schaffen kann. Die früher einmal angedachte Idee, die Postgarage zu vergrößern, scheidet aus, weil sie mit einem immensen Aufwand verbunden wäre. Aber: Man könnte den Seesportplatz, den wir sowieso neu gestalten, als eine Option betrachten und eingeschossig unter dem Sportplatz eine Parkebene einziehen sowie darüber wieder einen Hartplatz und sonstige Sportflächen anlegen. Teile davon könnte man als Quartiersgarage anbieten, als Fahrradgarage mit Ladestationen für E-Bikes – und das alles ohne eine echte Nutzungseinschränkung des bisherigen Seesportplatzes. Das ist für mich eine diskussionswürdige Idee, der ich mich gerne widmen möchte.



Jan Zeitler, 1970 in Dortmund geboren, in Ludwigsburg aufgewachsen, ist seit Februar 2017 Oberbürgermeister der Stadt Überlingen. Er wurde am 27. November 2016 mit 50,1 Prozent der Stimmen im zweiten Wahlgang zum Oberbürgermeister von Überlingen gewählt. Er löst Sabine Becker ab, die 12 Prozent der Stimmen erhalten hat. Zeitler studierte an den Universitäten Bayreuth und Konstanz Rechts- und Verwaltungswissenschaften und schloss sein Studium als Diplom-Verwaltungswissenschaftler ab. Von 2002 bis 2010 war er bei einer Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft im Bereich „Public Services“ tätig, im März 2010 wurde er zum Bürgermeister (Erster Beigeordneter) in Horb am Neckar gewählt. Er ist verheiratet mit Annette Stoll-Zeitler.

Dieses Interview wurde auf einem Steg im Ostbad geführt. Zeitler machte darin erstmals öffentlich den Vorschlag, die Altstadt v zeitweise für den Individualverkehr zu sperren, und zwar in den Zeiten, in denen die Stadt mit Fußgängern und damit Kunden ohnehin stark frequentiert ist, um sie dann wieder zu öffnen, wenn weniger Besucher in der Stadt sind. Außerdem stellt er den Bau von Parkflächen unterm Seesportplatz zur Diskussion. (shi)