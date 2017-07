Überlingen OB Jan Zeitler zu den geplatzten Parkhausplänen: "Eine extreme Kostenabweichung"

Nach der Kostenexplosion bei den Plänen zum Bau des Parkhauses Therme in Überlingen nehmen Oberbürgermeister Jan Zeitler und SWÜ-Geschäftsführer Norbert Schültke im Interview Stellung. Die Frage nach der politischen Verantwortung der Misere bleibt offen.

Kurz vor dem geplanten Baubeginn und fünf Monate nach seinem Amtsantritt kassierte Oberbürgermeister und SWÜ-Aufsichtsratsvorsitzender Jan Zeitler die Pläne für ein sechsstöckiges Parkhaus Therme, weil die Kosten auf fast 15 Millionen Euro geklettert wären. Bei der Anfrage für ein Interview regte OB Zeitler mit Verweis auf seinen vollen Terminkalender an, das Interview in der Schriftform zu führen. Direktes Nachfassen war damit nicht möglich. Die schriftliche Nachfrage nach der politischen Verantwortung, die Zeitler im Interview ausweichend beantwortet hatte, ließ er offen. Einen Teil der Fragen beantwortete Norbert Schültke, seit Mai 2016 Geschäftsführer der Stadtwerke Überlingen (SWÜ), 100-prozentige Tochter der Stadt und Bauherr des Parkhauses. Der Aufsichtsrat wird gebildet durch die von den Gemeinderatsfraktionen entsandte Stadträte.

SÜDKURIER: Das Preisgericht tagte im Juni 2014, 25 Büros wurden ausgewählt – eine Kostenschätzung hatte man damals von den Planern nicht verlangt. Warum nicht?

Jan Zeitler: Hierzu kann die aktuelle Verwaltungsspitze keine Detailaussagen machen. Sowohl Herr OB Zeitler als auch Herr Bürgermeister Längin haben an der Auslobung des Architektenwettbewerbs der Stadt Überlingen nicht mitgewirkt, allerdings ging man damals nach unserem Kenntnisstand von einer groben Kostenschätzung von cirka 5,5 Millionen Euro Baukosten (ohne Nebenkosten) und cirka 300 Stellplätzen für das Parkhaus Therme aus.

Nun hat sich die Planung drei Jahre lang hingezogen. Warum hat das so lange gedauert?

Jan Zeitler: Die Verfahrensdauer ist für ein Projekt dieser Größenordnung und Komplexität nicht außergewöhnlich, zumal abweichend vom Wettbewerbsentwurf (4 Ebenen OG und 2 Ebenen UG) nachfolgend eine abweichende Planung verfolgt wurde (3 Ebenen OG und 3 Ebenen UG). Eine grobe Kostenschätzung ergab daraufhin im April 2015 cirka 9,4 Millionen Euro Baukosten (ohne Nebenkosten), im November 2016 cirka 12,2 Millionen Euro Baukosten (ohne Nebenkosten).



Wenige Tage vor dem geplanten Spatenstich platzt die Bombe. Lief da nicht grundsätzlich irgendwo etwas schief: Wenn ja, wo?

Jan Zeitler: Die Stadt hat bis Ende Juni 2017 versucht, gemeinsam mit der Geschäftsführung der SWÜ die Rahmenbedingungen zu optimieren, um das geplante und beschlossene Projekt doch noch realisieren zu können.

Norbert Schültke: Die extreme Kostenabweichung von den ursprünglichen Ansätzen erklärt sich aus: a) der derzeit überhitzten Baukonjunktur. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es 2017 in der Branche eine 25-prozentige Preissteigerung laut Baukosten-Index. b) der Tatsache, dass von 14 interessierten Spezial-Tiefbauern, die die europaweite Ausschreibungs-Unterlagen entgegennahmen, nur einer ein Angebot abgegeben hat. Dieses Angebot brachte eine Kostensteigerung gegenüber den Berechnungen um mehr als 50 Prozent. Auch die Aufhebung der Ausschreibung und der Eintritt in ein Verhandlungsverfahren haben nicht die erhoffte Kostenreduktion erbracht.

Anders gefragt: Hätte in der Zwischenzeit nicht der gesunde Menschenverstand sagen müssen, dass ein Bau in die Tiefe bei einem zunächst noch unklaren Baugrund die ursprünglich genannte Obergrenze von 5,5 Millionen bei Weitem sprengen würde?

Jan Zeitler: Die aktuelle Verwaltungsspitze hat in den letzten 6 Monaten gemeinsam mit der SWÜ-Geschäftsführung darum gekämpft, die über Gremienbeschlüsse und über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan gewünschte Parkhausvariante umzusetzen. Dies ist aufgrund der extremen Kostenabweichung nicht vertretbar gewesen, so dass dem Aufsichtsrat die Aufhebung der Ausschreibung empfohlen wurde, die so auch angenommen wurde.

Warum hat man die Kosten nie gedeckelt?

Norbert Schültke: Es gab hierzu keinen Beschluss im SWÜ-Aufsichtsrat.



Wann wurden die Baugrunduntersuchungen von den Planern gefordert und wann vorgenommen?

Norbert Schültke: Die erste Einschätzung zur Qualität des Baugrundes erfolgte im Rahmen der LGS-Planung im Januar 2014. Eine vertiefende Untersuchung wurde im März 2015 vorgelegt, beauftragt von der SWÜ. Das eigentliche Baugrundgutachten erfolgte im Juli 2016 nach detaillierten Grundwasseruntersuchungen und umfangreichen Berechnungen für die Auftriebssicherung und den Baugrubenverbau.

Welche Schlüsse hat man wann aus den Baugrunduntersuchungen in Bezug auf die Baukosten gezogen?

Norbert Schültke: Aus den Erkenntnissen der zunehmend genaueren Untersuchungen wurde nach und nach deutlich, dass beim Bau des Parkhauses mit deutlichen Kostensteigerungen zu rechnen ist. Eine genaue Zahl war erst Ende 2016 zu ermitteln. Der SWÜ-Aufsichtsrat hat sich daraufhin entschlossen, die Ergebnisse der Ausschreibung abzuwarten. Diese lagen im Bereich der Spezial-Tiefbauarbeiten jedoch am Ende um mehr als 50 Prozent über den errechneten Baukosten. Der Aufsichtsrat entschloss sich daraufhin im Juni 2017, die Ausschreibung aufzuheben.

Wann wurde von wem entschieden, trotz der Kosten-Warnungen von Stadtplaner Schirmer noch weiter in die Tiefe zu bauen?

Norbert Schültke: Der Aufsichtsrat der SWÜ hat im April 2015 entschieden, von der ursprünglichen Planung „4+2“ (4 Ebenen OG und 2 Ebenen UG) abzuweichen, zugunsten eines Modells „3+3“ (3 Ebenen OG und 3 Ebenen UG).

Ist es zutreffend, dass man aus Rücksicht vor den Anliegern eher in die Tiefe bauen wollte statt in die Höhe?

Norbert Schültke: Ja.

Lagen aussichtsreiche aktenkundige Einwendungen von Anwohnern vor, die einen Verzicht auf Höhe nötig machten?

Norbert Schültke: Der heutigen SWÜ-Geschäftsführung ist dazu nichts bekannt.

Nun soll doch wieder vier Stockwerke nach oben gebaut, also höher als im ersten Bebauungsplanverfahren vorgesehen. Wie bewerten Sie aus heutiger Sicht hierzu die erwartbaren Einwendungen aus der Nachbarschaft – können sie das Projekt gefährden?

Norbert Schültke: Wir möchten hierzu keine Spekulationen anstellen.

Wenn nun die Zahl der Stellplätze im Parkhaus reduziert werden muss: Was bedeutet das in Bezug auf die nur als Provisorium angelegten Parkplätze südlich der Bahnhofstraße?

Norbert Schültke: Der SWÜ-Aufsichtsrat hat entschieden, dass der provisorische Parkplatz „bis auf Weiteres“ bestehen bleiben soll. Nach der LGS wird entschieden, wie damit weiter umzugehen ist.

Nun haben Sie, Herr Oberbürgermeister Zeitler, fünf Monate nach Amtsantritt in Abstimmung mit dem SWÜ-Aufsichtsrat die Notbremse gezogen, um finanzielles Unheil von der Stadt abzuwenden. Wer trägt die politische Verantwortung für die Misere?

Jan Zeitler: Meine Verantwortung ist es, finanzielle Nachteile von der Stadt Überlingen, beziehungsweise der 100-prozentigen Unternehmensbeteiligung Stadtwerke Überlingen GmbH abzuwenden. Knapp 15 Millionen Euro prognostizierte Baukosten für etwa 300 Stellplatze hätten einen Stellplatzpreis von etwa 50 000 Euro pro Stellplatz im Parkhaus Therme bedeutet, was die SWÜ an den Rande der finanziellen Leistungsfähigkeit geführt hätte. Dieser Verantwortung bin ich nachgekommen, in dem ich dem Aufsichtsrat der SWÜ die Aufhebung der Ausschreibung vorgeschlagen habe. Dem Vorschlag ist der Aufsichtsrat dankenswerterweise nachgekommen.

Was bedeutet die Notbremse für den Projektzeitplan?

Norbert Schültke: Weiterhin sehen die Planungen vor, das Parkhaus rechtzeitig vor Beginn der Landesgartenschau 2020 zu eröffnen. Wir planen die Inbetriebnahme für Ende 2019/Anfang 2020.

Was bedeutet die neue Situation für die personellen Ressourcen in der Verwaltung?

Jan Zeitler: Die Geschäftsführung der SWÜ ist nun gefordert, mit Hochdruck an der Umsetzung des Vorhabens zu arbeiten. Gleichzeitig sind die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die geänderte Variante durch den Fachbereich 3 der Stadt Überlingen zu schaffen.

Wenn nun Überstunden anfallen: Werden diese durch mehr Personal ausgeglichen; wenn ja, in welchem Umfang? Oder durch eine Verschiebung an anderer Stelle?

Jan Zeitler: Hierzu gibt es derzeit keine Überlegungen. Wir gehen davon aus, dass im Zuge der Projektpriorisierung diese dringende Aufgabe abgearbeitet werden kann.

Wie teuer darf das abgespeckte Parkhausprojekt maximal werden?

Norbert Schültke: Es gibt keine definierte Maximalsumme. Wir werden die Hochbauplanung nun überarbeiten und darauf aufbauend die Kosten neu berechnen. Das Ergebnis dieser Berechnung erwarten wir im Herbst 2017.

Jan Zeitler: Es besteht der ausdrückliche Wunsch, sich bei den Kosten pro Stellplatz (bei dem gegebenen, anspruchsvollen Grundstückszuschnitt) an den marktüblichen Konditionen für Parkhausbauten im Hochbau zu orientieren.