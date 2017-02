Überlingen OB Jan Zeitler hält neue Standortdebatte für das Pflanzenhaus für falsch

Oberbürgermeister Jan Zeitler hält am bisherigen Beschluss für das Pflanzenhaus fest. Mit dem von der Gemeinderatsfraktion LBU/Die Grünen vorgebrachten Antrag auf eine andere Architektur an einem anderen Standort sei er "nicht glücklich".

Überlingen – Die Diskussion hätte nach Ansicht des neuen Oberbürgermeisters vor zwei bis drei Jahren geführt werden müssen. Jetzt noch einmal eine Debatte um den Standort für das Pflanzenhaus anzufangen, das mache ihn "nicht glücklich", sagte Jan Zeitler, nachdem Marga Lenski (LBU/Die Grünen) im Gemeinderat am Mittwoch einen entsprechenden Antrag einbrachte.

Über den Antrag, sagte Zeitler, wolle er rasch abstimmen lassen, um Klarheit herzustellen, in einem aus seiner Sicht ohnehin schon sehr engen Zeitplan bis zur Landesgartenschau 2020. Zugleich stellte er fest, dass seiner Meinung nach am bisherigen Beschluss und dem bisher geplanten Standort für das Pflanzenhaus festgehalten werden sollte. Das Projekt sei im Finanzhaushalt mit 1,3 Millionen Euro dargestellt und zu 50 Prozent mit Zuschüssen fremdfinanziert. "Es steht an einer für die Landesgartenschau wichtigen Stelle", jetzt gebe es nur noch in der technischen Ausgestaltung offene Fragen.

Matthias Längin sagte im Januar – vor dem Amtsantritt Zeitlers: „Es ist in der Tat so, dass der Wettbewerbsentwurf des Pflanzenhauses nicht realisiert werden wird.“ Wie Längin auf Nachfrage Anfang Februar konkretisierte, wenige Tage nach Zeitlers Amtsantritt, hätten Kostengründe den Ausschlag gegeben, und "in letzter Konsequenz" habe er entschieden, dass das Projekt gestoppt werde. Einen Gemeinderatsbeschluss gab es dafür allerdings nicht.

Wie im Übrigen aus einer Schlussbetrachtung der ehemaligen Oberbürgermeisterin Sabine Becker deutlich wurde, stand auch sie nicht mehr hinter dem ursprünglichen Beschluss und formulierte im Januar im Amtsblatt: „Beim Pflanzenhaus kann die Stadt den Siegerentwurf nicht realisieren, da das von den Planern entworfene Pflanzenhaus keine idealen Standortbedingungen für die wertvolle Kakteensammlung der Stadt bieten würde.“

Der neue Oberbürgermeister arbeitete sich mittlerweile in die Thematik ein. Er gehe davon aus, so Zeitler, dass auf der Basis des Siegerentwurfs am Standort ehemaliges "Haus des Gastes" weitergeplant werde. Er halte sich dabei an einen nach wie vor gültigen Aufstellungsbeschluss vom 19. Dezember 2015. Das teilte er dem Gemeinderat zu Beginn der Sitzung unter dem Tagesordnungspunkt "Bericht des Oberbürgermeisters" mit.

Unter TOP 11, "Anfragen", reichte dann Marga Lenski den besagten neuen Antrag ein. Der Antrag von LBU/Die Grünen enthält nicht nur den Vorschlag für einen neuen Standort (am Rosengarten), sondern auch für eine andere Architektur. LBU-Gemeinderat Walter Sorms zeigte das Modell eines Gewächshauses, bei dem sich Rundbögen teleskopartig ineinander schieben lassen, womit die Kakteen an frostfreien Tagen im Freien stehen könnten. Damit hätten die Pflanzen bessere Lebensbedingungen. Nach OB Zeitlers Auffassung eignet sich auch die bisherige Planung. Über einen Botaniker als Sonderfachplaner verschaffe man sich darüber Gewissheit.