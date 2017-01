Überlingen Noltes Theater wird mit Lauensteins zur Philhamonie

Der musikalische Abend mit Marija und Michael Lauenstein begeistert das Publikum bei Noltes Culture Lounge.

Überlingen (dle) Hamburg hat seit Mittwoch die Elphi, Überlingen seit Samstagabend das Nolphi – Noltes Philharmonie. Oliver Nolte spricht zwar immer noch von Versuchen, doch die sind schon längst zum Selbstläufer geworden: Noltes Culture Lounge war einmal mehr komplett ausverkauft, viele Besucher ohne Reservierung mussten gar nach Hause geschickt werden.

Hinter dem vermeintlichen Versuch verbarg sich eine festliche Premiere – und dafür gab es schon zu Beginn tosenden Applaus: Als Oliver Nolte im schwarzen Smoking und mit Fliege auf die Bühne trat. Als kongenialer Conférencier führte er elegant durch den festlichen Abend, der einmal mehr ein musikalischer Abend war. Lauenstein und Lauenstein standen dann auf der Bühne: Das sind Marija und Michael Lauenstein, zwei wunderbare und begnadete Musiker. Die Violinistin Marija ist die Konzertmeisterin beim Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen, ihr Ehemann Michael hat als Pianist und Akkordeonist im Noltes schon ganze Orchester verkörpert und gespielt.

Auch an diesem Abend spielte er wieder so ziemlich alles: Cembalo, Kammermusikensemble und Sinfonieorchester – meisterhaft auf dem Akkordeon. Vielleicht war es der anfänglichen Nervosität geschuldet, dass bei Mozarts "Kleiner Nachtmusik" und der Sonate für Violine und Cembalo von Bach noch Marija Takt und Tempo vorgab. Die "Ungarischen Tänze" von Brahms entwickelten sich zu ganz großem Orchester, fast schon ein kleiner Höhepunkt. Der folgte erst noch mit der Tritsch-Tratsch-Polka von Strauss und als Reminiszenz an das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker.

Dass Marija eine Ausnahmeviolinistin ist, bewies sie schon vor der Pause mit Stücken von Fritz Kreisler, ihr zartes und dennoch ausdrucksstarkes Spiel ließ das Publikum in Vivaldis Winter aus den "Vier Jahreszeiten" förmlich erstarren: Selten, dass das Publikum so gespannt und andächtig folgte. Danach ging es heiß her mit südamerikanischen Samba und Tangos von Baselli, Gardel, Piazzolla und Galliano.

Der nicht enden wollende Applaus galt zweifelsohne den Musikern. Und in gewisser Weise auch dem geglückten Versuch, aus Noltes Theater eine Philharmonie zu machen.