Überlingen Noltes Theater bleibt Überlingen treu

Die Standortfrage nach langen Diskussionen geklärt: Noltes Theater bleibt in Überlingen.

Überlingen – "Wir sind erleichtert!" Die Aussage von Birgit und Oliver Nolte klingt wie ein spätes Geschenk wenige Tage nach dem dritten Geburtstag von "Noltes Kultur Lounge". Vor drei Jahren eröffneten sie in Überlingen ihr Theater. Doch so richtig feiern wollten sie am vergangenen Samstag noch nicht. Auch wenn die drei Jahre durchaus als Erfolgsgeschichte angesehen werden dürfen: Das Theater "Noltes Kultur Lounge" hat sich nicht nur in der Überlinger Kulturszene etabliert, sondern auch über die Stadtgrenzen hinaus.

Dass das dennoch nicht so richtig gefeiert wurde, lag an der ungewissen Zukunft des Theaters. Und die sah bis dato nicht sehr gut aus. Denn sowohl die Standortfrage als auch die Frage der weiteren Ausrichtung waren noch nicht geklärt. Die Noltes sprachen noch vor wenigen Tagen von mehreren möglichen Standorten und neuen Formaten, ohne genaue Details zu nennen. "Alle Optionen sind noch offen."

Da standen sie noch mitten im Strategieprozess, wie sie es nannten. "Wir schaffen jetzt die Basis für die Zukunft" erklärte Oliver Nolte noch vergangenes Wochenende, denn sie wollen die Theaterarbeit ausbauen, und "irgendwo müssen wir das machen". Was das im Klartext bedeutet, formulierte Oliver Nolte so: "Der Standort Überlingen stand auf dem Prüfstand." Nun ist die Entscheidung gefallen: Überlingen! Die Noltes bleiben hier und schließen nicht. Überlingen hat sich durchgesetzt, kein Berlin, kein Stuttgart, der Broadway bleibt in Überlingen.

"Überlingen braucht viele neue Stücke": Das ist eines der Probleme, das Birgit Nolte anspricht. Und dafür liefert sie auch gleich die Lösung mit, die die Herzen der Theaterfreunde höher schlagen lässt: Jeden Monat eine Premiere, "wir geben Vollgas bis Ende Juni".

"Du bis mein perfekter Tag" kommt erstmalig am 28. April auf die Bühne. Das ist ein Chansonabend von und mit Birgit Nolte, bei dem sie nur selber komponierte Songs präsentiert. Kurz danach am 10. Mai feiert Süßkinds "Kontrabass" Premiere in Noltes Theater in Überlingen. Am 9. Juni präsentieren sie das dritte neue Stück, Loriots Paradestück "Szenen einer Ehe". Und dazwischen kommen die Zuschauer in den Genuss des ganzen bisherigen Programms von Perle, Knef, Novecento, Diva Marlene, Mord und Taktschlag, Piaf und Ruhestörung.

Auch die bis vor wenigen Tagen noch unklaren "neuen Formate" wurden mittlerweile konkretisiert. "In Zukunft gibt es bei Noltes theaterpädagogische Angebote", führt Birgit Nolte aus. Sie hat Sprecherziehung studiert, und da ist es somit nur allzu konsequent, dass die Schauspielerin auch Sprachtraining anbietet. Zudem planen die beiden den Aufbau einer eignen Theatergruppe: "Wir waren in der Vergangenheit zu sehr auf uns fixiert", erklärt Oliver Nolte, das neue Profiensemble soll breit angelegt sein, er spricht von einem Mehrgenerationenprojekt. "Die künstlerische Szene in Überlingen ist anders", pflichtet ihm seine Frau Birgit bei, aber die lokale Kunstszene habe Potential, wie sie beispielsweise mit der qualitativ hochwertigen Musikarbeit von Ralf Ochs und seinen Orchestern belegt. "Überlingen hat ein großes Einzugsgebiet, das wir für unser Theater erschließen werden."

Damit meint sie allerdings nicht nur das neue Ensemble, sondern auch die Zuschauer. Ab August geht "Noltes Box" auf Tour. Das ist ein mobiles Arena-Theater, wie Oliver Nolte erklärt: "Wir bringen unser Theater in den Raum, es ist ein Theaterraum in einem großen Raum." Ein gewöhnlicher Veranstaltungsraum wird damit zum richtigen Theater. Und damit gehen Birgit und Oliver Nolte ab Sommer regelmäßig auf Tour: "Von hier werden wir mit der Box die Welt bereisen." Und das ist die vierte und letzte Premiere vor der Sommerpause: "Noltes Box" kommt nach Meersburg, vom 10. bis 16. August gibt es "Noltes Sommer am See" mit "Jedermann" und "Sommersonnenrausch".

"Das wird richtig cool", freuen sich Birgit und Oliver Nolte auf die neuen Theaterprojekte. Und insbesondere auch auf die gemeinsame Zukunft am alten Standort Überlingen, der nach reiflicher Überlegung auch der zukünftige Standort bleiben wird.

Mobiles Theater

Das mobile Theater steht nicht an einem festen Ort, vielmehr kann es an verschieden Orten eingesetzt werden. Die Konstruktion besteht aus Traversen, die leicht und einfach ab- und wieder aufgebaut werden können. Das Theater misst etwa 13 mal 11 Meter und kann so beispielsweise in jedem größeren Saal aufgebaut werden. Durch Glitzervorhänge an den Traversen ist das Theater in sich geschlossen, wie in einer Arena sitzen die Zuschauer im Halbkreis um die große Bühne herum. Dadurch entsteht eine fast schon intime Theateratmosphäre in einem Raum, der ansonsten für Theateraufführungen nicht unbedingt geeignet ist. Während Noltes Theater für 80 Personen Platz bietet, können in "Noltes Box" zwischen 120 und 160 Personen das Theater verfolgen.