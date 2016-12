Überlingen Neues Geläut für Franziskanerkirche

Die alte der Steuerungsanlage der Überlinger Franziskanerkirche war ausgefallen, mit neuer Anlage hört sich das Geläut nun wieder viel festlicher an.

Habemus papam – gibt es einen neuen Papst? Wird noch schnell im Dezember im Akkord geheiratet? Oder ist heute schon Weihnachten? Die Fragen drängen sich auf, als am Montagnachmittag die Glocken der Franziskanerkirche im Akkord läuten, und das schon seit Stunden. Irgendetwas wollen die Glocken verkünden, die Gedanken an irgendeinen kirchlichen Anlass sind bei der Intensität nicht von der Hand zu weisen.

Doch der Grund für das außerplanmäßige Läuten ist ein ganz profaner: Im Dachstuhl der Franziskanerkirche, gleich unterhalb des Dachreiters mit den zwei Glocken, wurde eine neue Steuerung für das Läuten der Glocken eingebaut. Manfred Fischer von der Schonacher Firma Schneider Turmuhren und Glockenbau erklärt die neue Anlage, die eigentlich nur aus einem kleinen Kasten besteht: "Früher gab es nur zwei Zustände: Aus und Läuten." Das aber gehört der Vergangenheit an, wie Fischer weiter ausführt: "Der Glockenschwung ist jetzt ganz saft steuerbar, der ist jetzt schonender für die Glocken, wenn der Klöppel nicht so fest an die Glocke schlägt."

Eigentlich hätte für die alte Steuerungsanlage der Bestandsschutz gegolten, eine Erneuerung hätte demnach nicht angestanden. Aber, wie Hubert Regenscheit berichtet, wurde es langsam still um die Glocken der Franziskanerkirche: "In letzter Zeit hat nur noch eine Glocke geläutet, und seit Sonntag geht gar nichts mehr." Regenscheit, der sich um die Franziskanerkirche kümmert, freute sich dann umso mehr, dass der Fehler behoben und auch gleich eine neue Anlage eingebaut werden konnte. "Es wäre schade, wenn das vor Weihnachten nicht mehr geklappt hätte. Aber gut, dass er noch gekommen ist."

Manfred Fischer arbeitet derweil an den letzten Feinheiten am Geläut, dass er "nach Gehör und nach Erfahrung" einstellt, wie er erklärt. Dazu zählt auch der Läutewinkel "für das gleichmäßige Läuten". So lange läuten die Glocken, "bis eben alles richtig eingestellt ist". Langsam nähert er sich seinem Ziel: "Die Glocken hören sich jetzt viel festlicher an, sie läuten schöner und feierlicher, als sie das je getan haben." Fischer ist jetzt zufrieden: "So kann man es lassen."