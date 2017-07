Überlingen Neuer Mannschaftstransportwagen für Lippertsreuter Feuerwehr

Die Feuerwehrabteilung Lippertsreute hat ihren neuen Mannschaftstransportwagen offiziell in Betrieb genommen.

Überlingen-Lippertsreute (hk) „Heute ist ein guter, wunderbarer Tag für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Lippertsreute“, freute sich Abteilungskommandant Rainer Schöllhorn. Obwohl bereits im September des Vorjahres angeschafft, wurde der neue Mannschaftstransportwagen (MTW) erst jetzt im Rahmen des Dorffestes an der Luibrechthalle seiner Bestimmung übergeben und geweiht. Schöllhorn: "Unser neues Fahrzeug ist mit der Weihe heute nun vollständig in Lippertsreute angekommen."

Mit dem 2001 besorgten Löschfahrzeug LF 8/6 und dem neuen MTW deckt die Abteilung Lippertsreute den Grundschutz für das Gemeindegebiet Lippertsreute mit den umliegenden Weilern und Höfen ab. Je nach Meldebild und Alarmstichwort unterstützt sie bei Bedarf aber auch in den umliegenden Teilorten, sowie in der Kernstadt. Personell ist die Abteilung mit 29 Aktiven aktuell die drittstärkste Abteilungswehr der Feuerwehr Überlingen. Der neue MTW, dessen Funkrufname „Florian Überlingen 6/19“ lautet, kostete die Stadt 54 000 Euro. „Ich wünsche eine stets unfallfreie Fahrt“, sagte Kommandant Heiko Ackel.

Man habe schon mehrere Monate mit dem neuen Fahrzeug üben können „und wir sind sehr glücklich und froh über unseren Neuzugang“, sagte Schöllhorn. Der Vorgänger sei mit 27 Dienstjahren deutlich in die Jahre gekommen, die Reparaturen hätten sich gehäuft. Der neue MTW sei weit mehr als nur ein Transportmittel für Mannschaft und Gerät, durch die verbaute Technik unterstütze er die Einsatzleitung bei der immer wichtiger werdenden Dokumentation. Fahrzeugtechnisch sei man nun auf einem sehr guten Stand, jetzt stehe die Renovierung des Gerätehauses an, da es nicht mehr den Vorschriften entspreche.

Oberbürgermeister Jan Zeitler dankte für die ehrenamtliche Tätigkeit. „Sie gehen für uns sprichwörtlich durchs Feuer“, sagte er. Damit die Einsätze gewährleistet werden könnten, sei modernes Equipment erforderlich. Es sei höchste Zeit gewesen, dass der MTW angeschafft worden sei. Jetzt gelte es, noch die Abteilungen Nußdorf und Bonndorf damit auszustatten.