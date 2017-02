Überlingen Neue Wahrnehmung

Jan Zeitler hat als neuer Oberbürgermeister seine erste Sitzung ordentlich gemeistert. Dazu ein Kommentar von SÜDKURIER-Redakteur Stefan Hilser.

Zielorientiert wollte Jan Zeitler ans Werk gehen. Das versprach er, und das setzte der neue OB in seiner ersten Gemeinderatssitzung am Mittwoch um. Die Sitzung straff geleitet, abschweifende Räte rasch eingefangen, die Uhr im Blick, an getroffenen Beschlüssen festhaltend. Den Schmotzigen Dunschdig vor Augen, wusste Zeitler, dass er noch ein paar Aufgaben zu erfüllen hat, bevor er von den Narreneltern tags darauf wieder des Rathauses verwiesen würde. Wenn sich die eingeschlagene Richtung hoffentlich bestätigt, kann das der Stadt nur gut tun.

Interessant auch, dass Zeitler ankündigte, mit dem Handel jetzt öfter das Gespräch zu suchen. Was eigentlich eine Selbstverständlichkeit darstellt, das ist in Überlingen seit Zeitlers Amtsantritt eine Nachricht wert: OB spricht mit Geschäftsleuten seiner Stadt. Das wiederum erstaunte Stadtrat Ralf Mittelmeier derart, dass er Zeitler dazu aufforderte, bitte auch an die Innenstadtbewohner zu denken. Ebenfalls eine Selbstverständlichkeit. Wie Zeitler sagte, verschließe er sich keinem Gespräch. Dem Stadtrat war's aber eine Aufforderung wert: OB, bitte sprechen Sie mit den Leuten.

Die Moral von der Geschicht': In Überlingen nimmt man sich jetzt besser wahr. Dazu passend zur Fastnacht ein Juhu!

