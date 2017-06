Überlingen Neue Banner mit Parkhinweis: Positiverer Text soll Besucher nicht mehr abschrecken

Nachdem die Banner, die auf die neue Parksituation in der Innenstadt hinweisen sollten, im Februar nach nur wenigen Tagen wieder abgebaut wurden, stehen seit Dienstag neue Plakate an den Stadteingängen.

Seit gestern Morgen stehen wieder Banner an den Stadteingängen, die auf die veränderte Parksituation in der Innenstadt hinweisen – dieses Mal aber mit positiven Wortlaut. "Kurzzeitparken in den Parkhäuser – kostenlos" ist etwa an der Nußdorfer Straße zu lesen. Im Zuge der Sperrung des Felderhausparkplatzes und der geplanten, mittlerweile aber aufgeschobenen, Sperrung der weiteren öffentlichen Parkplätze in der Innenstadt, wurden bereits im Februar Banner aufgestellt.

Der damalige Text "Keine Parkplätze in der Innenstadt" war aber vielen Einzelhändlern und schließlich auch dem Gemeinderat zu negativ. Mit diesen Plakaten werden Kunden und Besucher abgeschreckt, so die Klage. Deshalb beschloss das Gremium, die Plakate wieder abzubauen und umzuformulieren. Nachdem die neuen Banner nun zwei Monate beim Werkhof gelagert waren, wurden sie auf Nachfrage von Stadtrat Reinhard Weigelt am Montagabend im Verkehrsausschuss nun am Dienstagmorgen aufgestellt.