Überlingen Neue Bahnhofstraße soll am 20. Juli eröffnet werden

Eigentlich war die Fertigstellung für Ende Juni geplant. Unvorhergesehene Zwischenfälle machen eine Verschiebung des Termins nötig.

Die Arbeiten an der Verlegung der Bahnhofstraße dauern länger als geplant. Wegen "unvorhersehbaren, zusätzlichen Arbeiten im Zuge der Bauausführung", muss die Eröffnung der neuen Bahnhofstraße auf den 20. Juli verschoben werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Ursprünglich war die Freigabe für 30. Juni geplant gewesen.

Für die Anwohner bedeutet das weiter Einschränkungen. Einige von ihnen monierten in der Gemeinderatsitzung am Mittwoch, dass immer wieder Fahrzeuge mit Wohnwagen in die Baustelle fahren würden. Zudem sei der Weg für Fußgänger und Radfahrer unzumutbar. OB Jan Zeitler versicherte, die Baustelle so sicher wie möglich machen und die Arbeiten beschleunigen zu wollen.