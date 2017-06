Überlingen Nesselwanger freuen sich über Bänke

Beim Patrozinium werden die Sitzgelegenheiten eingeweiht. Der Verschönerungsverein engagiert sich auch in den Stadtteilen.

Überlingen (keu) Eingebettet in das Patrozinium der Pfarrgemeinde Nesselwangen sind zwei vom Verschönerungsverein Überlingen (VVÜ) gespendete Bänke am Kirchplatz der Öffentlichkeit übergeben worden. Der Nesselwanger Förderverein beschäftige sich schon lange mit der Anschaffung von Bänken für den Kirchplatz, um den Ort weiter aufzuwerten. Er hat sich mittlerweile zum zentralen Dorfplatz entwickelt, so Ortsvorsteher Wolfgang Käppeler gegenüber dem SÜDKURIER.

Ortschaftsrat Axel Wieczorek, auch Mitglied des VVÜ, habe das Anliegen bei einer Versammlung des VVÜ im vergangenen Jahr in Nesselwangen thematisiert "und das Rad ins Rollen gebracht". Der VVÜ sicherte nach einer Ortsbegehung die Spende zu und so konnten die beiden Sitzgelegenheiten von Pfarrer Jozsef Biró eingeweiht werden. Zuvor hatten Dieter Maike, Christian Huber und Axel Wieczorek vom Förderverein bei größter Hitze geschuftet und die Bänke aufgestellt, berichtete Vorsitzende Friederike Lenz. Sie freute sich immens über den VVÜ als Finanzier. Der kleine Förderverein wäre mit der Anschaffung überfordert gewesen, wies sie auf die Bedeutung der Mitgliedschaft mit Beiträgen und aktiver Unterstützung hin und auf das nächste Projekt: Rund um die Dorf-Linde soll demnächst eine Rundumbank installiert werden. Dort feierte die Pfarrgemeinde auf Einladung des Fördervereins, der für die Bewirtung um eine Spende bat.

"Ich hoffe, sie werden gut angenommen", sagte Bernadette Siemensmeyer bei ihrem ersten offiziellen Auftritt als neue VVÜ-Vorsitzende. 2400 Euro haben die beiden Bänke gekostet. Sie sollten zur bisherigen Gestaltung passen. Deswegen wurde auf eine "normale" Ruhebank verzichtet, so VVÜ-Wegewart Thomas Vogler. Bei Trauungen, Empfängen und Kirchgang sollen die Gäste sich kurz setzen können. Der Verzicht auf eine Lehne war ebenfalls bewusst gewählt, damit die Blumen dahinter nicht verdeckt werden.

Rund zehn Ruhebänke hat der VVÜ rund um Nesselwangen aufgestellt und an 25 Standorten Wanderwegeschilder angebracht. Durch den Ort führt auch ein Stück des Jubiläumswegs des Bodenseekreises. Mit der Spende für Nesselwangen kommt der VVÜ auch seinem Bestreben nach, die Stadtteile in seinen Wirkungskreis einzubeziehen.

Insgesamt betreut der VVÜ 250 Bänke von Nußdorf über Lippertsreute bis Bonndorf. Rund die Hälfte wurden von Privatpersonen gespendet. Die mit einem Metallschild versehenen VVÜ-Bänke regen viele Personen an, ebenfalls eine Bank zu stiften. So wie beim Schloss Rauenstein in Überlingen. Aus den dort vor zwei Jahren installierten fünf Sitzgelegenheiten sind inzwischen alles Spenderbänke geworden.