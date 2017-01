Überlingen Narrentag in Rottweil: Teilnehmerplaketten nur für Hästräger

Letzte Informationen rund um den Narrentag: Busfahrkarten für Rottweil sind nur noch bis Mittwoch, 18. Januar, heute noch zu haben.

Überlingen/Rottweil – Ob in den sozialen Medien, wo seit Wochen schon Bilder und historische Filmdokumente pausenlos und im großen Stil "geteilt" werden, oder bei den teilnehmenden Narrenzünften: Alles dreht sich derzeit um das Zusammentreffen des Viererbunds. So stehen die Zeichen auch bei den Überlinger Hänsele voll und ganz auf "Narrentag".

Sie ist weithin spürbar, die Vorfreude auf Rottweil. Auch bei Hänselevater Harald Kirchmaier ist das so, dabei muss er gerade in diesen Tagen oft Rede und Antwort stehen. Seit Jahresbeginn habe die Zahl der E-Mails und Anfragen stetig zugenommen. Viele wollten wissen, wann Busse nach Rottweil fahren, wo es die Teilnehmerplaketten gebe und was so alles in der Neckarstadt passieren werde. "Hier herrscht großer Informationsbedarf", bestätigte Kirchmaier jüngst auch bei der Ausgabe der zunfteigenen Leih-Hänsele. Dabei wurde der Hänselevater nicht müde zu betonen, dass das Hänsele nur im Rahmen des Narrentags die Stadtmauern verlässt. Sonst wird das Häs ausschließlich in Überlingen getragen. "Im Zeitalter von Smartphones erfahre ich es sehr schnell, wenn sich jemand nicht daran hält", sagt er.

Am kommenden Wochenende also verlassen die Überlinger Hänsele ganz legitim den Bodensee. Viele Hästräger haben bereits privat eine Unterkunft gefunden, schließlich besuche man Narrenfreunde. Auch offizielle Quartiere wurden längst zugeteilt. Wer mit einem Bus anreisen möchte, muss sich sputen. Nur noch bis 18. Januar sind Fahrkarten erhältlich für die einzelnen Fahrten am Freitag, Samstag und Sonntag. Vor Ort hat die Narrenzunft Rottweil ein umfangreiches Bus-Shuttle-Netz vorbereitet, das die Quartiere mit der Innenstadt verbindet. In diesem Zusammenhang appelliert die gastgebende Zunft, auf keinen Fall mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren. Es werden zahlreiche Parkplätze ausgewiesen, gut angebunden an das Busnetz. "In der Stadt parken funktioniere nicht", versichert auch Christoph Bechtold, Narrenmeister der Rottweiler Narrenzunft.

Das Busangebot vor Ort können Hänsele im Häs kostenlos nutzen. Sie müssen dabei noch keine Teilnehmerplakette vorweisen. Diese begehrten Abzeichen gib es ohnehin erst in der Rottweiler Innenstadt, kostenlos, aber nur für Hänsele, die im Häs zur Ausgabe in Rottweil erscheinen. Die Ausgabe ist am Samstag, 21. Januar, von 14 bis 17 Uhr in der Jugendherberge, dem Stammquartier der Hänselezunft. Zu finden in der Oberamteigasse 13, unweit des Schwarzen Tores. Teilnehmerplaketten bekommen alle Kinder- und Jugendhänsele sowie Hänsele, die Mitglied der Hänselezunft sind. Hierzu wird vor Ort die Mitgliedsnummer abgefragt. Am Sonntag vergibt ausschließlich Hänselevater Harald Kirchmaier die Teilnehmerplaketten. Er wird dafür alle Hästräger, die dann mit dem Bus anreisen, in Rottweil empfangen. Es gibt keine Plaketten an Hänsele, die nicht am Narrentag teilnehmen.

Narrentag

Informationen im Internet:

Für den Narrentag in Rottweil hat die Hänselezunft Überlingen (HZÜ) einige Busverbindungen organisiert. Am Freitag, 20. Januar, fährt ein erster Bus ab 16 Uhr in die Neckarstadt sowie in die Quartiere Jungbrunnen und Schömberg. Am Samstag, 21. Januar, folgt um 13 Uhr ein weiterer Bus. Am Sonntag, 22. Januar, fährt noch ein Bus um 11 Uhr nach Rottweil zum großen Umzug, bevor dort um 18 Uhr alle Busse wieder Überlingen ansteuern. Fahrkarten für diese Busverbindungen sind nur noch heute erhältlich: Im Fachgeschäft "Waffen- und Stahlwaren Stefan Mayer", Adlergasse 2, in der Post/DHL- und Reinigungsannahmestelle, Hochbildstraße 8, sowie bei Omnibus Morath, Heiligenbreite 29. Der Fahrpreis für Hin- und Rückfahrt beträgt jeweils 15 Euro. Kinder- und Jugendhänsele im Häs fahren im Sonntagsbus kostenlos mit, benötigen aber trotzdem eine Fahrkarte. Alle Busse starten am Busbahnhof Zimmerwiese und können mit Fahrkarte natürlich auch von Schlachtenbummlern genutzt werden.