Überlingen Narrenrat Andreas Fundinger: Der Fundi macht den Fundus

Narrenrat Andreas Fundinger kümmert sich um die Requisiten der Narrenzunft. Fastnacht für ihn eine gelebte Leidenschaft.

Überlingen (cfb) Als Andreas Fundinger gefragt wird, wo er denn geboren ist, zögert er etwas. Obwohl es eigentlich keinen Grund gibt. Denn auch Konstanz ist badisch. Somit dürfte sich daran kein Überlinger stören. "Ich war da auch nur einige Tage", entschuldigt sich der mittlerweile 44-Jährige fast schon, versteht sich trotzdem als Hiesiger und wird hier so auch akzeptiert. Anders lässt es sich wohl auch nicht erklären, warum ihn alle fast schon liebevoll "Fundi" nennen. Abgeleitet vom Nachnamen wurden so auch schon sein Vater und Großvater gerufen. Ist irgendwie eine kleine Familientradition.

Traditionsbewusst ist und lebt Fundi. Als Drei- oder Vierjähriger, so ganz genau weiß er es nicht mehr, schlüpfte er erstmals ins Hänselehäs. "Wenn man in der Aufkircherstraße aufwächst, gehört das dazu", sagt Andreas Fundinger und nennt mit der Mühlbach- und der Schreibersbildstraße die anderen beiden Standorte seiner Jugend. Als Teenager kam dann erst einmal die Hänselepause. "In dieser Zeit war ich ein sehr aktiver Ruderer und musste immer ausgerechnet zur Fastnacht ins Trainingslager." Mit 22 Jahren änderte sich das. Fundi konnte wieder närrisch durchstarten. "Diesmal richtig mit eigenem Häs und der Aufnahme in die Hänselezunft."

Vor fünf Jahren machte dann die Narrenzunft diesen närrischen Bestrebungen ein Ende. "Die haben mich gefragt, ob ich nicht mitmachen will", erinnert sich der Überlinger. Das sicher auch, weil er als Malermeister der Zunft hilfreich sein kann. Den Betrieb hat er von seinen Eltern übernommen.

Fundinger entschied sich für die Narrenzunft, wurde erst Narrengeselle, nach drei weiteren Jahren dann Narrenrat. "Gleichzeitig wurde ich für den Fundus der Zunft zuständig", verrät der 44-Jährige und schmunzelt dabei: "Fundi macht den Fundus, passt doch." Seine Aufgabe besteht konkret darin, zwei Zimmer im Zunfthaus zu verwalten. "Im Dachzimmer befinden sich zahlreiche Kostüme und Klamotten, in einer alten Gefängniszelle die Hardware."

Vieles ist für das Narrenkonzert, bei dem Fundi auch als Mitglied des Männerballetts gefordert ist. Während der Fasnet kümmert er sich auch um den Plakettenverkauf und das Absperren am Umzugsweg. Nach getaner närrischer Arbeit geht es zum Feiern, aber nicht im Hänsele. Anders beim zurückliegenden Narrentag in Rottweil. Hier war er am Samstagabend seit Langem mal wieder im Häs. "Das war sensationell", sagt Fundi und meint, er hätte "g'scheit g'schnorret bis vier Uhr morgens".

Und nach der Fasnet gilt für ihn das Alkoholfasten. Vor allem aus sportlichen Gründen. "Für mich beginnt dann die Saison, nicht als ganz Aktiver, vielmehr als Betreuer mit Trainerfunktion", ergänzt der 44-Jährige, der für den Ruderclub Bodan aktiv ist. "Und da für mich jeder Tag auf dem Wasser ein guter Tag ist, geht's oft auch segeln."