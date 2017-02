Überlingen Narrenbaum mit vereinten Kräften auf der Hofstatt errichtet

Der Überlinger Narrenbaum steht: Wegen des nahenden Sturmtiefs prüften Heiko Ackel und Maximilian Engesser von der Drehleiter aus besonders sorgfältig die Standfestigkeit des rund 25 Meter hohen Fastnachtssymbols.

Es fehlten gestern lediglich die Sambaschulen, denn die anfangs geradezu subtropischen Temperaturen hätten einem Karneval in Rio alle Ehre gemacht. Doch schon als die Zimmermannsgilde mit der schweißtreibenden Arbeit am Narrenbaum begann, hatte Thomas, das Sturmtief, seine ersten Ausläufer auf die Hofstatt entsandt. Besonders sorgfältig prüften daher Heiko Ackel und Maximilian Engesser von der Drehleiter aus noch einmal die Standfestigkeit des rund 25 Meter hohen Fastnachtssymbols.

Enger denn je schien es dieses Mal für den sperrigen Stamm beim Umzug am rechtwinkligen Nadelöhr Rieds Eck. Am Ende hatte die Millimeterarbeit jedoch Erfolg. Unterdessen neckten die jungen Hänsele die Zuschauer, die Alten Wieber und die Löwen hatten Süßes in Körbchen und Taschen. Hansjörg Moser und Bernhard Kitt waren als Hahn und fette Henne unterwegs und versuchten vergeblich, goldene Eier zu legen. Andreas Pross und Jens-Peter Fräntzki waren als Werbevorhut für "Fritz Krefeldts Schnurranten Universität" in Schloss Rauenstein unterwegs und nahmen gleich Voranmeldungen entgegen.

Obwohl die Narreneltern in der Kessenringstraße schon nervös wurden, als die Musik die Handbremse angezogen hatte, stand der Narrenbaum dank der versierten Zimmermannsgilde um Rainer Schöllhorn um exakt 16.20 Uhr in der Vertikalen. "Narrabom, du edles Holz, auf dich sem mir bsonders stolz", erwies Narrenvater dem Symbol seine Reverenz und setzte mit der Narrenmutter zum ersten Tänzchen an.