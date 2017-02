Narr mit Herz: Guggemusik für guten Zweck

1700 Fasnetsbändel der Aktion „Narr mit Herz“ suchen in Überlingen wieder einen Käufer. 3 Euro kostet ein Bändel, mit dem Reinerlös werden gemeinnützige Initiativen in Überlingen und Umgebung unterstützt. Michael Reutlinger rief die Aktion im Jahr 2000 ins Leben und sammelte seither 65 000 Euro. In diesem Jahr kamen bei einem Benefizkonzert der Guggemusik Seegumper bereits 1200 Euro Spenden für die Aktion zusammen.

Überlingen – Guggenmusik genießen und eine gute Sache unterstützen: Unter diesem Motto haben die Seegumper Überlingen auf der Überlinger Münstertreppe ein Benefizkonzert zugunsten der Aktion "Narr mit Herz" gegeben. Dabei wurden insgesamt 1200 Euro an Spenden eingenommen. Bis zum gestrigen Montag sind bei der Spendenaktion 5020 Euro eingegangen. Von den Spenden profitieren dieses Jahr anteilig folgende Institutionen: die sozialpädagogische Facheinrichtung Rückenwind, der Jugendfonds der Narrenzunft Überlingen und die Jugendabteilungen der "Alte Wieber" und "Der Überlinger Löwe". Die beiden Narrenvereine wählen das jährliche Spendenziel gemeinsam mit dem Initiator Michael Reutlinger aus.

Seit dem Jahr 2000 wird während der Überlinger Fasnet gesammelt und gespendet. Längst ist die Aktion zum Selbstläufer geworden, weil viele gar nicht mehr nachfragen, wofür gespendet wird, und oft mehr als die 3 Euro für das Bändel geben. Auch reine Spenden auf ein Extrakonto sind möglich. Der Erlös kommt jedes Jahr einem anderen gemeinnützigen Zweck in Überlingen oder der näheren Umgebung zugute. Im ersten Jahr erhielt die Kinderkrebsnachsorgeklinik in Tannheim die Summe, dann profitierten unter anderem die Multiple-Sklerose-Selbsthilfe Amsel, das Jugendreferat, die Überlinger Tafel und im Vorjahr der Inklusionsaktionstag Mittendrin von der Aktion.

Bei „Rückenwind“ handelt es sich um einen Überlinger Verein zur Förderung junger Menschen, der in enger Kooperation mit den Jugendämtern und den umliegenden Schulen für den Bodenseekreis und für angrenzende Landkreise Hilfen zur Erziehung anbietet. Gefördert und unterstützt werden Kinder und Jugendliche und deren Familien, die aufgrund ihrer aktuellen Situation eine professionelle, zeitlich begrenzte sozialpädagogische Begleitung benötigen. Ziel ist die Rückführung der Kinder und Jugendlichen in ein dauerhaft tragfähiges familiäres und soziales Umfeld, in dem sie sich aufgrund ihrer vorhandenen und neu erworbenen Fähigkeiten angemessen integrieren und entwickeln und somit teilhaben können.

1700 Bändel sind dieses Jahr produziert worden – so viele wie nie. Bereits am Dreikönigstag wechselten zahlreiche Exemplare den Besitzer. Die Bändel gibt es im Anusch’s Pub, beim dortigen Männerkaffee kommenden Sonntag, im Wirtshaus zum Gundele, in der Gärtnerei Widmer, in der Besenwirtschaft Stange-Bar, beim Überlinger Löwen, den Alten Wieber und neu bei den Seegumpern, der Narrengesellschaft Schnecken Nußdorf und dem Narrenverein Biblisschieber Nesselwangen. Die gesamten Einnahmen werden abzüglich der Kosten für die Herstellung der Bändel komplett gespendet, weitere Verwaltungskosten fallen nicht an. „Eigentlich kein großer Aufwand, man muss nur den entsprechenden Willen und ein bisschen Herz haben", sagt Reutlinger zur Aktion.

Die Spendenaktion

Michael Reutlinger rief "Narr mit Herz" im Jahr 2000 ins Leben. Seitdem werden insbesondere während der Fastnacht Bändel verkauft, deren Erlös hilfsbedürftigen Menschen, vor allem Kindern, in Überlingen und Umgebung zugutekommt. Auch Spenden auf ein Extrakonto sind möglich:IBAN DE85 6905 0001 0001 0357 24, Sparkasse Bodensee, Verwendungszweck: Narr mit Herz.

Informationen im Internet: