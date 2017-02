Überlingen Närrischer Frühschoppen in Deisendorf: Scharfzüngiges aus der Mostbembelbütt

Beim närrischen Frühschoppen im "Kleinod in Überlingens Norden" steigen die Redner in die Mostbembelbütt.

Überlingen-Lippertsreute (fw) In des Hofnarren Till (Hans Schmeh) "Schlarapfelland" Lippertsreute schlürfte das Publikum in vollen Zügen aus der Mostbembelbütt witzig-scharfzüngig Gereimtes beim 62. närrischen Frühschoppen am Fasnetsundigmorge in Luibrechts voller Halle. Drumherum die Würze für Auge, Ohr und Gaumen: Hunger und Durst nach doppelt Nahrhaftem wurden gestillt. Die Narren mit Präse Andi Schairer, seinen Vizes und dem bis auf Elfe zählenden weiteren Gefolge auf den Rängen samt den "solide lebenden" Narreneltern Walter und Daniela liefen zu den in Vierteltaktbesetzung unter Oliver Keller voll aufgedreht spielenden "Harmonikern" mit Fahne ein. Der Elferratssong diente der eigenen Vorstellung und als Dank zur Verabschiedung dreier verdienter Elferkollegen: Franz Collinge (21 Jahre, 1995-2016), Rainer Schöllhorn (14 Jahre, 2002-2016) und Michael Vögele (zwölf Jahre, 2004-2016).

Narrenvater Walter als Kreuzfahrtdirektor legte für Lippertsreute, einem "Kleinod in Überlingens Norden", seinen Dampfer am Landesteg in Bruckfelden an. Zum Landgang gab's närrischen Hörgenuss. Der Till vom Hagenweiler Hof versprühte zuerst seinen Geist. Die Landesgartenschau "wär z'Lippertsreute viel besser ufg'hobe – ohne Abrisseskapaden". Er riet dazu, "beim Urban Gardening statt auf Blümchen auch auf Rübchen zu setzen". Ihn erstaune, dass im Überlinger Dorferfrühschoppen die Frauenquote höher sei als im Lippertsreuter Ortschaftsrat. Alles, so Tills weiser Narrenrat, sei wenig sinnvoll, wenn man sich für die Menschen keine Zeit nehme – ein paar Minuten nur!

Interna verriet Michael Kessler verseweise bis zum Schlüsselproblem der beiden Grünbacher Brüder beim NVL-Ausflug nach Gengenbach. Carla Columna II. (Viktor Keller) – "gescheiter" als Nummer eins – bohrte "au e weng im Garde umenand, über des und über sell", von Waggewieler über die Kreuzstraße zur Hauptstraße. Sie riet ihren Objekten dazu: "Machet weiterhin solche Sache, dann hon mir näch'scht Johr wieder was zum Lache", wenn etwa Männie im Fitnessstudio "mehr der Empfangsdame imponiere statt Geräte berühre" oder Matze als ausgefuchster Bayernfan im Landhotel Keller im Alptraumschweiß unter einer schwarz-gelben BVB-Zudecke liegt. "Wie en Männerschnupfe" sei die Midlifecrisis, "eigentlich isch do nix", diagnostizierte Gottfried Mayer, der sich bald als Glühweintester bei der WG Gengenbach bewirbt: Zur Genüge hat er den Alkohol im Glühwein schon getestet: "S onzig, wa no hilft, isch Fasnet mache", bevor beim Lippertsreuter Ortsvorsteher nach Aussage von Narrebolizei Volker Drexler die Lichter ausgehen.

Doppelt genäht hält besser: Warum nicht zwei Mal Geburtstag feiern, wenn Köbachs einen Monat zu früh zum Gratulieren kommen? Einer der weisen Ratschläge der beiden Engel (Andi und Manuel), die akribisch aus Familien- und Vereinsinterna berichteten und dem Ortsvorsteher beim Glühweintrinken auch zum Essen rieten. Ein Knüller wurde der Auftritt des "Armen Tropfes" (Franz Collinge): Union-Jack-Flüchtlingskind, vom Brexit genervt, jetzt auch nicht mehr Elfer, doch sein unsicheres Mutterland gibt ihm die Chance für einen Asylantrag zum Auftritt auch "nächscht Johr".

Das Publikum hat ihn mit seinem Applaus bereits genehmigt! Närrische Kultur par excellence: Das "Grazy-Glitzer-Ballett-Oktett" – die reizend schön kostümierten Männer schwebten engelsgleich auf leichtem Fuß.