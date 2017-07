Überlingen Nächste Kostenexplosion für städtisches Gebäude: Turnhalle fast fünf Millionen Euro teurer als bisher geplant

Die Turnhalle auf dem Schulcampus mit Anbauten und Außenanlagen kostet nach heutigen Berechnungen rund 22,6 Millionen Euro. Zum Vergleich: Als der Grundsatzbeschluss für den Bau einer (kleineren) Halle im Jahr 2014 gefasst wurde, ging der Gemeinderat von 4 bis 8 Millionen Euro aus.

Der Gemeinderat trifft in seiner Sitzung am kommenden Montag einen Beschluss zum Bau einer neuen Sporthalle auf dem Schulcampus. Nach den vorläufigen Berechnungen entstehen Kosten von rund 22,6 Millionen Euro, das sind 4,8 Millionen Euro mehr als bisher angenommen. In den Kosten enthalten ist der Anbau einer Kletterhalle, Außenanlagen, Turngeräte und eine Heizzentrale, von der aus auch Schulgebäude beheizt werden könnten. Die Kostenexplosion, die zweite nach dem Parkhaus Therme innerhalb weniger Wochen, wird mit dem Bau einer großen Tribüne begründet. Außerdem damit, dass zwei vorhergehende Planungsbüros fälschlicherweise nur Nutzflächen berechnet, Verkehrs- und Technikflächen aber unberücksichtigt gelassen hätten.

Sofern der Gemeinderat zustimmt, müsste er im Vorgriff auf den Haushaltsplan 2018 entscheiden, womit die folgenden Entscheidungen dem Baubeschluss unterzuordnen wären. Im April 2014 hatte der Gemeinderat seine Grundsatzentscheidung für den Abriss der Sankt-Johann-Halle und für den Bau einer neuen Halle getroffen, damals standen geschätzte Kosten zwischen 4 und 8 Millionen im Raum, allerdings nur für eine 3-Feld-Halle statt wie jetzt für eine fünfteilige Halle. Für die Sanierung der alten Halle gab es Kostenschätzungen, die bei 5,8 Millionen Euro lagen.

In den Kosten von 22,6 Millionen Euro ist der Bau einer Kletterhalle für 1,9 Millionen Euro vorgesehen, den der Deutsche Alpenverein vollständig aus eigenen Mitteln finanzieren müsste, weil er nicht als städtische Pflichtaufgabe betrachtet wird. Die Stadt verlangt vom DAV bis 31. Juli einen Vorstandsbeschluss und bis 30. September einen Mitgliederbeschluss samt Finanzierungszusage. Ansonsten, so die ultimative Mitteilung der Stadtverwaltung, werde die Planung ohne den Bau einer Kletterhalle fortgeführt. Der Turnverein Überlingen wiederum soll zur Finanzierung von Turngeräten herangezogen werden. Der Bau der Turnhalle als solcher wird als Pflichtaufgabe betrachtet, die sich aus dem geplanten Abriss der Gymnasiumturnhalle ergibt.

Nach dem vorläufigen Stopp beim Parkhausbau an der Therme hat sich der Gemeinderat nun mit der nächsten unerwarteten Kostenexplosion zu beschäftigen. Die Sitzung im Rathaussaal beginnt um 17 Uhr.