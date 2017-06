Überlingen Nach mehrjährigem Anlauf: Förderverein für den FC 09 Überlingen

Zum ersten Vorsitzenden des neuen Fördereins ist Oberbürgermeister Jan Zeitler gewählt.

Die Unterstützung der "vielfältigen Arbeit des FC 09 Überlingen" hat sich der neu gegründete Förderverein FC 09 Überlingen zum Ziel gesetzt, heißt es in einer aktuellen Mitteilung des Vereins, die auf die vielfältigen Aktivitäten des Fußballclubs verweist, der mit fast 400 Kindern und Jugendlichen in 16 Mannschaften sowie zwei aktiven und einer AH-Mannschaft am Spielbetrieb teilnehme.

In der Gründungsversammlung wurde Oberbürgermeister Jan Zeitler einstimmig zum Vorsitzenden gewählt, informiert der Förderverein. Ebenfalls jeweils einstimmig erfolgten die Wahlen der weiteren Vorstandsmitglieder. Als stellvertretender Vorsitzender erhielt Georg Mais das Vertrauen, Wendelin Böttinger als Schatzmeister und Birgit Blank als Schriftführerin. Zu Beisitzern gewählt wurden Karl-Heinz Knauer, Peter Männer, Werner Schlossbauer und Klaus Pillebeit.

Nach den Wahlen brachte der stellvertretende Vorsitzende des FC 09, Günter Hornstein, sein Freude zum Ausdruck, dass mit dieser Gründungsversammlung und der personellen Besetzung des Vorstandes die jahrelangen Bemühungen um die Einrichtung eines Fördervereines ihren erfolgreichen Abschluss gefunden haben. Er verband damit die Hoffnung, dass der FC 09 seine vielfältige Arbeit, die aber die Grenzen der finanziellen Belastbarkeit erreicht habe, nun fortsetzen könne.

Oberbürgermeister Jan Zeitler betonte, dass insbesondere die umfangreiche Jugendarbeit des FC 09 mit der auch für die Stadt so wichtigen Integrationsarbeit für ihn ausschlaggebend war, sich für den Förderverein zu engagieren. Er verband damit auch die Hoffnung, dass die Gründung dem FC 09 noch zusätzliche Motivation für die anstehenden Relegationsspiele um den Aufstieg in die Landesliga gibt.

In der Gründungsversammlung besprachen die Anwesenden bereits die ersten Aktivitäten des jungen Fördervereins FC 09 Überlingen. Am 24. Juli sollen in einer Sitzung interessierten Förderern und Partnern des FC die Ziele des Fördervereins sowie ein bereits erarbeitetes Marketingkonzept vorgestellt werden.