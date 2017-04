Nach einer Woche: Vodafone-Netz ist auch in Überlingen wieder erreichbar

Nachdem das Netz von Vodafone in Überlingen seit rund einer Woche ausgefallen war, ist die Störung seit Dienstagnachmittag behoben.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Kunden von Vodafone in Überlingen sind seit Dienstagmittag, 15.30 Uhr, wieder mobil erreichbar: Nachdem ein von der Vegetation zugeachsener Sendemast in Wallhausen das Netz für eine Woche lahmgelegt hatte, wurden nun neue Antennen auf dem größeren Telekom-Mast in Wallhausen angebracht. Das Netz läuft seitdem wieder stabil, einen Tag früher als geplant.

Allerdings findet nachts noch eine Feinjustierung statt, wie Vodafone-Konzernsprecher Volker Petendorf berichtet. "Davon dürften die Kunden allerdings nichts merken. Ab Mittwochfrüh sind die Arbeiten vollendet und das Netz steht dann wieder in der zuvor noch gewohnten Qualität zur Verfügung."