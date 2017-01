Überlingen Nach einem Jahr Zwangspause: Das Narrenkonzert feiert sein Comeback

Nachdem es im vergangenen Jahr wegen fehlender Stückleschreiber ausfallen musste, findet das Narrenkonzert der Narrenzunft in diesem Jahr wieder statt. An fünf Abend-Veranstaltungen, vom 10. bis 14. Februar, wird das Stadtgeschehen durch den Kakao gezogen. Mit dabei sind zwei neue Stückleschreiber und eine Choreografin.

Die verknubbelte Platane bewegt nicht nur die Menschen in Überlingen, sie hat auch selbst ein menschliches Antlitz. Mal so rein äußerlich betrachtet, sieht die Platane ja aus wie eine Gestalt mit langen Armen und eingezogenem Kopf. Natürlich liegt es da nahe, dass die Platane als solche zu einer der Hauptpersonen an der Überlinger Fastnacht mutiert.

"Das lässt sich nicht vermeiden", sagt Jens Fräntzki, dass die Platane, und natürlich auch die Oberbürgermeisterwahl, beim Narrenkonzert in mehreren Bühnenstücken vorkommt. Der Zahnarzt Fräntzki ist der Gesamtleiter des Narrenkonzerts, der, neben dem Frauenkaffee, größten Saal-Fastnachts-Veranstaltung in Überlingen. Während der Frauenkaffee von Frauen für Frauen eingedeckt wird, wird das Narrenkonzert von Männern gemacht – aber für beide Geschlechter. Organisiert von der Narrenzunft, zieht das Narrenkonzert an fünf Abend-Veranstaltungen, vom 10. bis 14. Februar, das Stadtgeschehen durch den Kakao. Nicht nur das politische.

Der Vorverkauf startet am Sonntag, 19. Februar. Der Run auf die Karten dürfte in diesem Jahr ein bisschen höher werden als in früheren Jahren. Denn mancher Besucher leidet unter Entzugserscheinungen, nachdem das Narrenkonzert im vergangenen Jahr ins Wasser gefallen ist. Die Truppe um Fräntzki hatte abgesagt, weil ihnen Stückchenschreiber fehlten, also die Kreativabteilung der Narrenzunft lahm lag. Die Entscheidung sei damals richtig gewesen, sagt Fräntzki, wenngleich sehr deutlich wurde: "Da fehlte etwas." Das Publikum vermisste das Politkabarett eines Uli Krezdorn, den Klamauk eines Wolfgang Biller oder die Musik eines Stefan Seige.

In diesem Jahr nun steht die Kreativabteilung wieder voll im Saft, versichert Fräntzki. Es kamen zwei neue Stückleschreiber dazu: Achim Friesenhagen und Tankred Kauf, die beide keine unbeschriebenen Blätter sind. Friesenhagen hat sich in der Bütt des Dorfers einen guten Namen gemacht und Kauf als Kulissenmaler fürs Narrenkonzert. Unvergessen auch die Rolle Friesenhagens als "Horst Schlämmer" im Narrenkonzert. Tankred Kauf, so viel verrät Fräntzki schon, feilt gerade noch an seinem Stückchen, das sich um einen "Stückchenschreiber" dreht, und Achim Friesenhagen wird zusammen mit Christoph Herr eine kreative Form entwickeln, wie eine Stadt, wenn's mit dem Wählen nicht so hinhaut, einen Oberbürgermeister bestimmen könnte. Fräntzki freut sich schon diebisch auf den Auftritt Friesenhagens: "Der ist schon ein riesen Kamel!"

Was erwartet die Besucher noch? Thomas Pross eröffnet platanisch; Uli Krezdorn spielt Golf; Jens Fräntzki und Stefan Mayer kämpfen sich durch einen Platanen-Jungle; Andreas Pross und Wolfgang Biller radeln auf den Piz Luigi, die Luisenhöhe; Fritz Krefeld bruddelt; und Stefan Seige und Andreas Längle verstecken auf'd Nacht hin ein Betthupferl. Und die Musik, und das Ballett? Altbewährt, verspricht Fräntzki, werde Stefan Seige wieder mit seiner Band auf der Bühne stehen. Und ganz neu werde Bianca Kummer das Männerballett choreographieren. Als die Überlinger Tanztherapeutin und Tanzpädagogin angefragt wurde, habe sie nicht geahnt, dass sie sich hier auf die Fastnacht einlassen solle, wie Fräntzki sagt. Mit der Fastnacht habe sie wenig am Hut. Als sie dann aber ein Video einer früheren Aufführung sah, sei sie sofort begeistert gewesen. Insofern gilt sie vielleicht als Garantin dafür, dass das Narrenkonzert auch denen gute Unterhaltung bringt, die die Fastnacht sonst eher zum Davonlaufen finden.



Termine und Vorverkauf

Aufführungen im Kursaal am See vom 10. bis 14. Februar, jeweils 20 Uhr (außer am Sonntag, 12. Februar: hier Beginn um 18 Uhr). Der Vorverkauf startet am Sonntag, 29. Februar, ab 15 Uhr im Kursaal. Achtung, neu in diesem Jahr: Ab 11 Uhr können Platzkarten gezogen werden. Hierfür öffnet der Kursaal um 11 Uhr. Dahinter steckt die Überlegung, dass man die Wartezeit beim Vorverkauf entspannt verbringen kann und nicht mehr in eine lange Schlange stehen muss (die sich jetzt aber möglicherweise bereits vor 11 Uhr beim Anstehen für die Platzkarten bildet). Restkarten ab Dienstag bei der Kur- und Touristik oder an der Abendkasse. Die Karten kosten 8 bis 12 Euro. (shi)