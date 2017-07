Überlingen/Salem Nach SÜDKURIER-Bericht über Treffen zur Gemeinschaftschule: Martin Hahn wirft Rektoren Futterneid vor

Nachdem sich mehrere Rektoren aus dem Bodenseekreis gegen ein gymnasiale Oberstufe an der Gemeinschaftsschule Salem ausgesprochen haben, meldet sich Martin Hahn zu Wort. Der grüne Landtagsabgeordnete kritisiert das Treffen und vermutet eine Wahlkampfstrategie dahinter. Unterstützung bekommt er von seiner Parteikollegin Sandra Boser, die sich vom Vorstoß der CDU irritiert zeigt. Überlingens Realschulrektorin Karin Broszat weist die Vorwürfe hingegen zurück.

Die Kritik war eindeutig: Wie berichtet haben sich kürzlich die Rektoren verschiedener Gymnasien und Realschulen aus Überlingen und Umgebung, Kreisräte, Gemeinderatsmitglieder sowie der Landtagsabgeordnete der CDU, Karl-Wilhelm Röhm, zum Meinungsaustausch bezüglich der beantragten gymnasialen Oberstufe an der Gemeinschaftsschule (GMS) Salem getroffen. Die einhellige Meinung: Der geplante Ausbau der Gemeinschaftsschule in Salem könne sich negativ auf die Schulen in der Region auswirken.

Nach der Berichterstattung im SÜDKURIER meldet sich nun der grüne Landtagsabgeordnete Martin Hahn zu Wort und kritisiert das Treffen scharf. In einer Pressemitteilung stellt Hahn klar: "Der Wettbewerb zwischen unterschiedlichen pädagogischen Konzepten und Schularten ist gewollt.“ Demnach gehe er davon aus, dass der Wettbewerb zwischen unterschiedlichen Bildungsangeboten positive Effekte auf das Bildungssystem habe. Angesichts der Auszeichnungen der GMS Salem komme ihm die Haltung der anderen Schulrektoren im Bodenseekreis "fast schon wie Futterneid vor“, wie Hahn schreibt.

Darüber kann Karin Broszat nur Lachen: "Für mich gehört dieser Ausdruck so gar nicht in eine ernsthafte Diskussion über die Schulstruktur in unserer Region. Und darum ging es in diesem Gespräch", sagt die Schulleiterin der Überlinger Realschule auf Anfrage des SÜDKURIER. Sie hatte zum Rektorentreffen eingeladen. Man habe lediglich dem bildungspolitischen Vertreter einer Regierungspartei die Sorge kundtun wollen, dass in eine funktionierende Struktur der weiterführenden Schulen eingegriffen werde. Es gehe nicht darum, die Gemeinschaftsschule an sich infrage zu stellen, sondern darum, Bedenken gegen eine "sehr teure" Errichtung einer Oberstufe an der GMS zu äußern, für die kein Bedarf bestehe.

Diese Einschätzung teilt Martin Hahn nicht. Es sei keine politische Entscheidung, ob die Gemeinschaftsschule Salem eine Oberstufe einrichten darf. „Die Entscheidung erfolgt nach objektiven Kriterien. Wenn die Schule ausreichend viele Schülerinnen und Schüler vorweisen kann und alle Hürden überspringt, wird sie eine Oberstufe bekommen“, ist der Landtagsabgeordnete überzeugt.

Unterstützung bekommt Hahn von seiner Parteikollegin Sandra Boser, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und bildungspolitische Sprecherin der Grünen im Landtag. Sie zeigt sich vor allem vom Vorgehen von Karl-Wilhelm Röhm und der CDU irritiert: „Wir haben uns im Koalitionsvertrag klar darauf verständigt, dass wir die Gemeinschaftsschulen weiter stärken – dazu gehört auch die Einrichtung von Oberstufen. Das, was die CDU in Salem macht, steht dem völlig entgegen."

Auch Martin Hahn kritisiert, dass das Thema Oberstufe in der GMS Salem im Wahlkampf zur Bundestagswahl parteipolitisch instrumentalisiert und missbraucht werde. „Offenbar gibt es eine Schnittmenge zwischen der Interessenlage der Rektoren anderer Schulen und schwarzen und liberalen Wahlkämpfern.“ Zudem habe Karin Broszat mit ihrer Einladung gegen eine dreimonatige Karenzzeit vor der Bundestagswahl, in der keine politischen Veranstaltungen an Schulen stattfinden dürften, verstoßen. Dem widerspricht die Realschulrektorin vehement. Sie habe sich im Vorfeld erkundigt und ihrer Kenntnis nach betrage die Karenzzeit nur acht Wochen (siehe Kasten). "Die haben wir eingehalten", sagt sie. "Es wundert mich, dass das ein Landtagsabgeordneter nicht weiß."

Wahlkampf an Schulen

Der Wahlkampf an Schulen ist in einer Bekanntmachung des Kultusministeriums Baden-Württemberg vom 29. Oktober 1999 geregelt. Darin wird der Auftritt von Abgeordnete und andere Persönlichkeiten des politischen Lebens an Schulen ausdrücklich erlaubt, da sie "die Auseinandersetzung mit der Sache beleben und so die Unterrichtsarbeit in fruchtbarer Weise ergänzen". Zeitlich gibt es hingegen Einschränkungen, eine sogenannte Karenzzeit. So heißt es: "Von der Mitwirkung von Abgeordneten und anderen Persönlichkeiten des politischen Lebens im Rahmen des Unterrichts ist in den letzten acht Wochen vor Landtagswahlen, Bundestagswahlen sowie Wahlen zum Europaparlament abzusehen.“ Auch sei darauf zu achten, dass Schulen bei der Mitwirkung von Vertretern der im Bundestag und Landtag vertretenen Parteien "keine einseitige Auswahl" vornehmen dürfen. Auch dürfen Schulen keine Wahlempfehlung aussprechen. (mde)