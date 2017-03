Überlingen Nach Platanenfällung: Dirk Diestel kündigt Mitgliedschaft bei den Freien Wählern

Der Sprecher der "Bürgergemeinschaft für Überlinger Bäume" zeigt sich in Bezug auf die Platanendebatte enttäuscht über die fehlende Diskussionsbereitschaft und Unterstützung der Freien Wähler Vereinigung, auf deren Liste er mehrfach für den Gemeinderat kandidiert hatte.

Direkt nachdem die Platanen entlang der Bahnhofstraße am Montag gefällt worden waren, hat Dirk Diestel, Sprecher der "Bürgergemeinschaft für Überlinger Bäume" (BÜB), seine Mitgliedschaft bei den Freien Wählern mit sofortiger Wirkung gekündigt. Dies teilte er noch am Montag in einem Schreiben an die Vereinigung mit, auf deren Liste er mehrfach für den Gemeinderat kandidiert hatte.

"Als Freier Wähler glaubte ich an deren Ziele, dass in erster Linie die Bürger und der offene, parteiungebundene Dialog mit ihnen wichtig ist", schreibt Diestel. Und weiter: "Dass die Freien Wähler/ÜfA sich teilweise nicht mit den Zielen der BÜB identifizieren konnten, ist in Ordnung, wenngleich ich mir natürlich zumindest eine Bereitschaft zur Diskussion darüber gewünscht hätte. (...) Wenn aber Sätze fallen wie 'Der/Die BÜB-Spinner' und mehrfach massive persönliche Angriffe von dritter Seite gegen mich unwidersprochen hingenommen und damit unterstützt werden, sehe ich keine gemeinsame Basis mehr."