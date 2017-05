Überlingen Nach Kritik von Ralf Mittelmeier am Masterplan: OB Jan Zeitler gibt der Campus-Debatte mehr Zeit

Der Gemeinderat soll am kommenden Mittwoch nur über den Standort für eine neue Dreifeld-Sporthalle abstimmen und noch nicht über einen Masterplan für den Campusbau, der Eckpunkte für die nächsten zwölf Jahre markieren würde. Mit einer Verschiebung auf die Juli-Sitzung will OB Jan Zeitler Zeit für eine Debatte schaffen, die die Realschule fordert. Sie spricht sich gegen ein im Masterplan festgehaltenes Parkdeck aus, das ihr den Schulgarten nehmen würde.

Der Gemeinderat sollte kommenden Mittwoch eigentlich über einen Masterplan zum Campusbau abstimmen. Darin werden für die nächsten zwölf Jahre die Eckpunkte zum Bau von Turnhalle, Mensa und Gymnasium bestimmt – außerdem für den Bau eines Parkdecks. So hatte sich die Stadtverwaltung das zuerst gedacht und als Beschlussvorschlag mit den Unterlagen an die Gemeinderäte verschickt. Mittlerweile erkennt Oberbürgermeister Jan Zeitler: "Da gibt es noch Diskussionsbedarf." Er werde, wie er dem SÜDKURIER gegenüber sagte, den Beschlussvorschlag abändern und lediglich den Standort für die neue Turnhalle am kommenden Mittwoch beschließen lassen, damit die Planung hier weiter fortschreiten kann. Das bezeichnete er als den "kleinsten gemeinsamen Nenner". Zeitler: "Um den Faktor Zeit nicht aus den Augen zu verlieren, ist es mir ein großes Anliegen, dass der Standort für die Sporthalle in der kommenden Gemeinderatssitzung (10. Mai) festgelegt wird. Was auf dem Gelände drum herum passiert? Darüber können wir noch trefflich diskutieren."

Diskussionsbedarf gibt es von Seiten der Realschule zum geplanten Bau eines Parkdecks, südöstlich der Realschule platziert, mit wenigen Metern Abstand zur Schule. Ralf Mittelmeier, Lehrer an der Realschule, Gemeinderat in der FWV/ÜfA-Fraktion und Mitglied in der AG Campus, kündigte an, am kommenden Mittwoch dem Standort für die Sporthalle nur zustimmen zu können, "wenn parallel festgeschrieben wird, dass hinter der Realschule, so nahe wie jetzt geplant, kein Parkhaus kommt.

" Er beschreibt: Das Parkdeck würde mit wenigen Metern Abstand an die Realschule angrenzen, der Schulgarten ginge verloren, und die Schüler würden beim Blick aus dem Klassenzimmer nicht mehr auf Bäume, sondern auf Autos blicken.

Mittelmeiers zweiter Kritikpunkt an der Masterplanung betrifft eine Verlegung der Fluchttreppen auf die westliche Seite der Realschule, wo aktuell – in Abstimmung mit der Stadt – ein Kletterparkour entsteht. Dieser Parkour werde mit Sponsorenunterstützung realisiert, sagte Mittelmeier, unter anderem mit Einsatz des ehemaligen Realschülers Ingo Wörner (FDP-Gemeinderat). Er (Mittelmeier) fürchte, dass sich Schüler und Sponsoren vor den Kopf gestoßen fühlen, wenn ihr ehrenamtliches Engagement "mit einem Federstrich beseitigt wird". Denn auch der Schulgarten mit Grillhütte, Lehmbauofen und Amphitheater sei ein Projekt, das von Eltern und Schulförderverein gestemmt wurde.

Mittelmeier berichtete, dass er, obwohl Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Campus, erst am Mittwochabend von den Plänen informiert worden sei. Zuvor sei weder der in der AG vorhandene Sachverstand abgerufen worden, noch sei die Schulleiterin der Realschule in die Pläne einbezogen worden. Dem OB mache er keinen Vorwurf, betonte Mittelmeier, er vermute aber, dass Zeitler schlecht beraten wurde und im Hintergrund eine Campus-Planung vorangetrieben werde, die einseitig zu Lasten der Realschule gehe. Es könne nicht sein, dass der Gemeinderat, ohne dass die Planer Alternativen vorstellen, ad hoc eine Entscheidung treffen müssten. Er schlägt alternativ den Bau eines Parkdecks auf dem Lehrerparkplatz vor, eventuell ergänzt um ein weiteres Parkdeck westlich der Sporthalle. Auch sieht er Alternativen, wenn die Sporthalle um 90 Grad gedreht würde.

Mit einer Änderung des Beschlussvorschlags gibt Zeitler der Debatte nun wieder Raum. Es genüge, wenn der Masterplan im Juli beschlossen wird. Er spricht sich für ein Parkdeck aus, weil eine Tiefgarage um den Faktor 3 bis 4 teurer sei. Wo das Parkdeck entstehen soll, lasse sich noch diskutieren. "Aber wir haben einen begrenzten Raum."

