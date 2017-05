Überlingen Nach "Führer"-Bezeichnung: Junge Union fordert Biniosseks Rücktritt

Nachdem Stadtrat Roland Biniossek Oberbürgermeister Jan Zeitler in einer E-Mail als "Führer" bezeichnet hatte, fordern die Jungen Christdemokraten seinen Rücktritt. In einer Pressemittelung vergleicht die JU den Linken-Stadtrat gar mit Pegida-Gründer Lutz Bachmann.

Die Junge Union Überlingen fordert Roland Biniossek dazu auf, sein am Amt als Stadtrat ruhen zu lassen. Grund ist eine E-Mail des Linken-Stadtrat vom 4. Mai an die Sprecher der Fraktionen, in der er Oberbürgermeister Jan Zeitler überspitzt als "Führer" bezeichnet hatte. „Es fällt uns nicht leicht, solch eine Forderung an einen demokratisch legitimierten Abgeordneten zu formulieren. Doch nach dem letzten überspitzten 'Führer-Sprech' von Herrn Biniossek, sehen wir keine andere Möglichkeit, als ihn zu seinem Rücktritt aufzufordern“, so Dominik Mattes, Vorsitzender der JU Überlingen, in einer Pressemitteilung.

Das Maß des Erträglichen sei voll, schreiben die jungen Christdemokarten. "Denn seine letzte Äußerung bildet aus unserer Sicht nur einen Schlussstein vieler verschiedener Provokationen, die wir nicht in einem öffentlich-verfassten demokratischen Staat tolerieren wollen." So sei Roland Biniossek zuletzt durch seinen aggressiven Tonfall gegenüber Mitarbeitern der Stadtverwaltung negativ aufgefallen und habe mit einem Brief an den Bürgermeister Pfullendorfs, in dem er diesem seine Solidarität im Kampf gegen die geplanten Windkraftanlagen auf spitälischem Grund bei Denkingen zusicherte, als Mitglied des zuständigen Stiftungsrates wider den Zwecken der Stiftung gearbeitet.

"Mit seiner Nazi-Äußerung reiht sich Roland Biniossek in eine Reihe mit dem Pegida-Begründer Lutz Bachmann ein, der im Jahr 2015 den Bundesjustizminister mit Joseph Goebbels verglich oder dem türkischen autokratisch regierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der im März diesen Jahres Deutschland Nazi-Methoden bzgl. des Auftrittsverbots von türkischen Staatsministern vorwarf", schreibt die Junge Union.

Zuvor hatten bereits die Fraktionen im Gemeinderat in ihrer jüngsten Sitzung die Formulierungen Biniosseks in der E-Mail stark kritisiert und den Ratskollegen aufgefordert, "sich bei künftigen Äußerungen in Wort und Schrift einer Wortwahl zu bedienen, die der Würde des Gemeinderates sowie dem respektvollen Umgang zwischen Verwaltung und Gemeinderat angemessen ist." Biniossek selbst nannte seine Formulierung einen "deftigen Scherz", mit dem er sich gegen "die Zumutung von Herrn Zeitler, mich einer unmoralischen und undemokratischen Sache beugen", gewehrt habe.