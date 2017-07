Überlingen Nach Beschluss gegen die EBC soll Thema im Herbst wieder auf die Tagesordnung kommen

In Kressbronn sagten die Räte nein, in Überlingen auch schon einmal. Die Echt Bodensee Card soll in Überlingen allerdings erneut auf die Tagesordnung kommen.

Der Gemeinderat Kressbronn hat am Mittwoch erneut eine Einführung der Echt Bodensee Card (EBC) abgelehnt. Bürgermeister Daniel Enzensperger sagte, dass eine Umfrage bei Vermietern von Zimmern ergeben habe, dass 31 für die Einführung der EBC seien und 108 dagegen. Nach der Ratsdebatte, in der unter anderem mangelnder ÖPNV im Hinterland kritisiert wurde, während die EBC vor allem als Vorteilsbringer für den ÖPNV angepriesen werde, vertagte Enzensberger auf nächstes Jahr.

In Uhldingen-Mühlhofen steht eine Entscheidung im Herbst an. Der Überlinger Gemeinderat lehnte einen Beitritt im Juli 2016 ab, vor allem mit Verweis auf die aus ihrer Sicht veralteten Technik. Auf der Internetseite der Kur- und Touristik GmbH Überlingen ist jedoch nach wie vor zu lesen, dass die Karte ab 2017 zu haben sei. Nachfrage gestern bei Geschäftsführer Jürgen Jankowiak: "Derzeit gibt es keinen Beschluss, dass die EBC in Überlingen eingeführt wird. Das Thema wird voraussichtlich im Herbst auf der Tagesordnung stehen." In einem Brief an die Räte appelliert Vermieter Hubert Regenscheit mit Unterstützung des Gastgebervereins Uhldingen an die Räte, mit Nein zu stimmen. Die Technik sei nichts besser geworden. (shi)