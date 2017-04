Überlingen-Hödingen Musikverein Hödingen gibt tolles Jubiläumskonzert

Zum 775. Geburtstag des Überlinger Teilorts kommen auch die Musikfreunde des Reiselfinger Blasorchester, die wie die Hödinger Musiker für reichlich Hörgenuss sorgen. Eine besondere Ehre wird Lothar Thum zuteil.

Sein Jahreskonzert hatte der Musikverein Hödingen als Beitrag im Jahr 2017 zum Ortsjubiläum "775 Jahre Hödingen" deklariert. Die Hödinger musizierten nicht allein, sondern mit gern gehörten Musikergästen gemeinsam: Mit der Kapelle des Musikvereins Harmonie Reiselfingen, einem Teilort der Stadt Löffingen am Westrand der Baar (580 Einwohner). Mit dem dort bereits 1884 gegründeten Musikverein Harmonie bestehen, wie dessen Vorsitzender Guido Kaltenbrunn den Zuhörern erläuterte, seit 1980 freundschaftliche Verbindungen zu Hödingen.

Nach dem Hödinger Orchester besetzte das Reiselfinger Blasorchester beim Jahreskonzert die Bühne. Die 40 Reiselfinger Musiker wurden von Markus Bölle, die 30-köpfige Musikerschar aus Hödingen wegen Verletzung ihres etatmäßigen Dirigenten Konrad Keßler von ihrem Ehren- und Vizedirigenten Karl-Heinz Schwarzwälder dirigiert. Sie spielten "in gegenseitiger Wertschätzung" festlich-freundschaftliche Musik zu "775 Jahre Hödingen". Die Hödinger Vorsitzende Alexandra Hermle und ihr Reiselfinger Kollege Guido Kaltenbrunn wünschten "gute Unterhaltung mit einem wunderschönen Konzert". Die Bewirtung übernahm der Förderverein Hödingen.

Festlich-feierlich setzte Hödingen mit Gastmusikern aus Aach-Linz, Nesselwangen und Owingen unter dem bekannt versierten Ehren- und Vizedirigenten Karl-Heinz Schwarzwälder den Auftakt, mit "Air Baroque" von Henk van Lijnschooten. In "New Festival Music" spielte sich das Orchester in die durch die Register wandernde Melodie hinein. Sie wurde zur Festfanfare, von leichter Bewegung bis zur Steigerung. Sechs Saxofone jubilierten jazzig mit ihrer gefälligen Melodie "Saxophone Jubilee". Alexandra Gutemann bewies beim "Montana Marsch" mit ihrer exakt gespielten Piccoloflöte, wie ihr Instrument "klein, aber fein" klingen kann. Im Intermezzo "Rusticanella" war eine flüssig-fortlaufende Melodie zu hören, auf Spannung hinführend und wie ein Bild gemalt.

Ein ganz eigenes musikalisches Flair entfaltete Markus Bölle mit seiner Reiselfinger Musikerschar: Melodiös-symphonisch "Slovenia" mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und der Dominanz des Schlagzeugs – ein rasender Zug mit knalligem Schluss! Geschmeidig fließend mit schönen Beckenklängen, zwitschernder Piccoloflöte und überleitenden Trompeten der Marsch "Abel Tasman". Das Tenorhorn führte die Polkamelodie "Böhmische Liebe" an: "Diese Polka gehört unbedingt in unser Repertoire", formulierte Lisa Engesser die Liebeserklärung der Reiselfinger Musiker an dieses Musikgenre. Szenische Musik kann vielfältiges Leben mit schnellen Pferden (Kleine Trommel) unterwegs darstellen – auf der mittelalterlichen Burg "Askania" bei Aschersleben. An differenzierte Filmmusik erinnerte die orchestrale Melodie "Moment for Morricone". Die "Baaremer Schwarzwälder" waren in den Zugaben "Vom Schwarzwald bis zum Bodensee" unterwegs und zauberten das Klangfeuerwerk "Latin Gold" ins Gehör – ein ganz fantastischer und mit viel Beifall aufgenommener Hörgenuss an diesem Abend.

Tief bewegter Lothar Thum zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Beim Jubiläumskonzert hat der Musikverein Hödingen Mitglieder geehrt. Allen voran wurde Lothar Thum ausgezeichnet. Von 1993 bis 2016 hatte er den Musikverein geführt und immer den guten Kontakt im Verein, zur Bevölkerung und zur Stadt gepflegt. Jetzt beurkundete ihm der Verein seinen Dank – und zwar in Form der Ernennung zum Ehrenvorsitzenden. Die frohe Kunde überbrachte Amtsnachfolgerin Alexandra Hermle, 2016 zu Thums Nachfolgerin gewählt. Sichtlich gerührt und tief bewegt freute sich Lothar Thum über diese Ehre.

Die weiteren Ehrungen übernahm Egbert Benz (Markdorf), stellvertretender Präsident des Blasmusikverbandes Bodenseekreis. Erwähnenswert fand er, dass in der über 90-jährigen Geschichte des Vereins – gegründet 1924 – mit Konrad Keßler erst der vierte Dirigent im Amt ist.

Der Kreisverband verlieh vom Blasmusik-Landesverband Baden-Württemberg mehrere Ehrennadeln mit Urkunde oder Ehrenbrief: Für jeweils zehn Jahre Musizieren im Hödinger Blasorchester erhielten Antonia Mokhart und Alexander Keßler die Ehrennadel in Bronze. Zwei "musikalische Urgesteine", Martin Schäfer und Alexander Stader, musizieren sage und schreibe je ein halbes Jahrhundert mit – und wurden dafür mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief ausgezeichnet. Gleich dreifach wurde Konrad Keßler geehrt: Für 40 Jahre Musik im Orchester erhielt er die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief, für 15 Jahre im Vorstand des Vereins die Fördermedaille in Silber sowie für 15 Jahre Dirigent und Orchesterchef die Fördermedaille.

Treffend charakterisierte Alexandra Hermle die Vereinsgene der Geehrten: In ihren je zehn Jahren haben Antonia Mokhart und Alexander Keßler gezeigt, "wie sehr sie zu uns gehören". Die bereits länger Dienenden "leben und lieben unseren (ihren) Verein – wir finden dich einfach spitze" lobte sie Konrad Keßler, "mit seinem trockenen Humor unverwechselbar" nannte sie Alexander Stader, und auch "die 24 Jahre von Martin Schäfer als stellvertretender Vorsitzender sind unersetzbar". Mit dem von Lothar Thum gewünschten flotten Marsch "Hoch Heidecksburg" sprach das Orchester klanglich seinen Glückwunsch aus. (fw)