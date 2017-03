Überlingen Musikalischer Auftakt für Erlebnisatelier

Patrick und Pierrick machen Musik in der Jakob-Kessenring-Straße. Der erste Samstag im Monat ist ab sofort reserviert für das Erlebnisatelier.

Überlingen (dle) Vom Afro-Barbier zum Erlebnisatelier: Dass das Haarstudio für afrikanische Haarmoden und Zöpfe in der Jakob-Kessenring-Straße 28 nach seiner Eröffnung im vergangenen Jahr auch um afrikanische Mode und Accessoires erweitert wird, war schon geplant. Auch afrikanische Wohnobjekte und gar afrikanische Dirndl sind mittlerweile im Angebot.

Und im Grunde war das soziale Engagement von Philadelphia auch schon Bestandteil des ursprünglichen Konzepts für ihr eKhaya, für ihren Laden, der übersetzt Zuhause heißt. Doch jetzt geht sie einen neuen Schritt: Das eKhaya entwickelt sich weiter und wird zum Erlebnisatelier. Eine erste Kostprobe lieferte sie mit ihren Freunden und Musikern Pierrick Nzoungani und Patrick Pinda ab: Patrick und Pierrick verbindet die Liebe zur Kultur und Musik in ihrer Heimat Kongo. Mit 13 Jahren gründet Pierrick in den Straßen Brazzavilles seine erste Band Tambours de Brazza, heute ist der Percussionist eine feste Größe in der Weltmusikszene. Die Stammesrituale Gesang, Tanz und Perkussion in seinem Geburtsort Sibiti prägten Patrick schon früh, zusammen mit seiner sonoren Stimme und seinem gefühlvollen Gitarrenspiel entwickelte er einen ganz persönlichen Musikstil, auch er ist in der Weltmusikszene mittlerweile fest verankert.

Erstmals wurde das eKhaya jetzt offiziell zum Erlebnisatelier, der Laden wurde ausgeräumt und zum afrikanischen Musiktreff umfunktioniert: Patrick und Pierrick lieferten zusammen mit Philadelphia eine dreistündige Performance ab, die den höchsten musikalischen und rhythmischen Ansprüchen gerecht wurde. "So etwas hat hier in der Jakob-Kessenring-Straße noch gefehlt", sagt Tim Zimdahl. Er wohnt in direkter Nachbarschaft und freut sich über so viel internationale Kultur in der Straße. Er hat noch einen Platz im eKhaya ergattert, andere mussten das Konzert draußen auf der Straße verfolgen. Aus Neugier waren viele Nachbarn gekommen, ebenso auch viele Freunde, nicht nur aus der Afroszene Überlingens.

Der Abend war erst der Auftakt für eine ganze Veranstaltungsreihe: Der erste Samstag im Monat ist ab sofort reserviert, dann wird aus dem eKhaya wieder das musikalische Erlebnisatelier.