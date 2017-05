Überlingen Musicalschule Bodensee sucht Nachwuchs für die Show-Bühne

Die Musicalschule Bodensee hat bei einem Casting Mitglieder für die Hip-Hop Wettkampfgruppe gesucht.

"Ihr müsst einfach 50 Minuten Vollgas geben." Trainerin Linda Kikaj macht den Jugendlichen von Anfang an klar, dass heute Einsatz gefragt ist. Die Hip-Hop Wettkampfgruppe der Musicalschule Bodensee (MSB) sucht Nachwuchs und hat zum Casting geladen. Vier Mädchen stellen sich den kritischen Augen der Jury, die aus der Trainerin und erfolgreichen Tänzerin Linda Kikaj sowie der stellvertretenden Schulleiterin Uta Scharfegger besteht. Der Termin ist zwar offen für alle Hip-Hopper mit etwas Erfahrung, aber heute sind nur Schülerinnen der MSB gekommen. Nach kurzem Aufwärmen stellt sich die im Aufbau begriffene Gruppe mit den Gästen vor dem Spiegel auf. Kikaj studiert eine kurze Choreografie mit ihnen ein, macht die Schritte vor und erklärt, worauf es ankommt. Dann haben die Mädchen zehn Minuten Zeit, die Sequenz zu üben. Mit Musik und in der Gruppe wird es dann ernst, denn Kikaj kann tanzen, und sieht trotzdem im Spiegel, wie gut die Neuen mitkommen.

Zum Schluss steht noch eine Freestyle-Runde an. Dabei bilden alle einen Kreis. In der Mitte bewegen sich die Mädchen abwechselnd frei zur Musik. Es geht darum, herauszufinden, welches Rhythmusgefühl sie mitbringen. Nach einer schweißtreibenden Stunde in der Kreissporthalle sitzen alle erschöpft auf dem Boden. Uta Scharfegger verkündet das Ergebnis: Nur ein Mädchen wird in die Wettkampfgruppe aufgenommen. Die anderen dürfen es im Herbst noch einmal versuchen, wenn das nächste Casting ansteht. "Natürlich ist es nicht schön, abgelehnt zu werden, aber wir müssen darauf achten, dass alle in der Gruppe etwa auf dem gleichen Stand sind", erläutert Kikaj. Das Casting sei Bestandteil der Nachwuchsförderung, damit die Schule auch in Zukunft erfolgreich an Wettbewerben teilnehmen könne.