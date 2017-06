Überlingen Münsterbauverein: Nikolaus Maier als Schatzmeister verabschiedet

Neue Schatzmeisterin des Münsterbauvereins wird die gelernte Bankkauffrau Jutta Neuschl.

Überlingen (lf) Zum letzten Mal gab Nikolaus Maier bei der Mitgliederversammlung des Münsterbauvereins Überlingen seinen Bericht ab, der ein positives Ergebnis ausweist und von den Kassenprüfern Jörg Mattausch und Monika Krautheim wie bisher immer eine tadellose Bestätigung erhielt. Pfarrer Karl-Heinz Berger lobte die ehrenamtliche Tätigkeit des Schatzmeisters, bei der es in zwölf Jahren nie Beanstandungen gegeben hat, mit einem herzlichen „Vergelt’s Gott“ und einem Weingeschenk. Als Nachfolgerin wurde von den anwesenden Mitgliedern Jutta Neuschl vorgeschlagen. Die gelernte Bankkauffrau ist seit Jahren mit dem Münster verbunden und freut sich auf ihre Aufgabe. Die Mitgliederzahl des 1890 gegründeten Vereins, dessen Ziel der Erhalt des Münsters, der Türme und des Ölbergs ist, war im vergangenen Jahr mit 491 Mitgliedern leicht rückläufig, wie Schriftführerin Cornelia Lenhardt ausführte.

Die Steinsanierung am Ölberg-Monument ist nahezu abgeschlossen, doch bei einem so alten Bauwerk sind Sanierungen und Modernisierungen ständige Aufgaben, berichtete Pfarrer Berger. Eine digitale Schließanlage und eine neue Beschallung stehen an. Dazu kommt die Sanierung der bunten Glasfenster von 1870 im Chor, die mit rund einer Million veranschlagt wird und in Etappen in den nächsten zwei Jahren vorgenommen werden soll. Dabei soll nicht der ganze Altar eingehaust werden, wie ursprünglich vorgesehen war. Erwartet werden Zuschüsse von der Erzdiözese und dem Denkmalamt. Der Münsterbauverein wird sich ebenfalls daran beteiligen. Alle großen Kirchen sind auch große Baustellen, sagte Pfarrer Berger, für den das Überlinger Münster das schönste am Bodensee ist.

Nach dem offiziellen Teil der Mitgliederversammlung zeigte Anna Lauterwasser in einer Bildpräsentation Ansichten des Münsters, wobei die schwarz-weiß Aufnahmen von der großen Renovation der zwanziger Jahre mit den Pferdegespannen im leeren Innenraum der Kirche besonders eindrucksvoll zeigten, welch gewaltige Anstrengungen nötig waren, um die Substanz der tragenden Säulen des Münsters zu retten.