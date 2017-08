Überlingen Mitreißend, aber zu laut: Kubanische Nacht mit Soneros de Verdad im Kapuziner

Die Kubanische Nacht mit Soneros de Verdad im Überlinger Kapuziner brachte viele zum Tanzen, für manche war die Dezibel-Schmerzgrenze aber einfach überschritten.

Überlingen (dle) Am Ende des Konzertes ist auch Veranstalter Reinhard Weigelt überrascht. Es war ein Versuch, quasi ein Test, wie wohl musikalische kubanische Lebensfreude in der ehemaligen Kapuzinerkirche angenommen wird. Das Ergebnis war eine rauschende Party, bei der getanzt und gefeiert wurde. "Einen kubanischen Abend wird es auf alle Fälle wieder geben," sagt Weigelt. Das war die eine Erkenntnis des Abends.

Die andere war die, dass es in Kuba wohl sehr laut ist. Oder zumindest ist die Band Soneros de Verdad sehr laut. Für manche Besucher war sie schlichtweg zu laut. "Die Schmerzgrenze ist überschritten", meinte einer in der Pause, und beschreibt damit das, was viele andere auch empfunden haben. Aber vielleicht ist Kuba ja wirklich sehr laut und das ist Normalität. Jedenfalls blieben auch viele Besucher und erlebten einen mitreißenden Auftritt einer legendären Gruppe.

Soneros de Verdad verstehen sich als die legitimen Nachfolger des legendären Buena Vista Social Club, ihr Leadsänger Luis Frank Arías ist einer der bedeutendsten Sänger in diesem Genre. Zusammen mit seinen sechs Bandmitgliedern präsentierte er ein starkes Konzert, der Son Cubano ist nach kubanischer Leseart der Urklang der Musik. In der Tat leiten sich von ihm Cha Cha Cha, Rumba, Mambo und auch der Salsa ab. Seit Castro ist es jedoch ruhig geworden um den Son Cubano. Aber muss er deswegen heute umso lauter gespielt werden?

Weigelt hatte jedenfalls richtigerweise vor der Bühne viel Platz gelassen. Die Musik braucht eine Tanzfläche, sie fordert auf, mitzutanzen. Und der Aufforderung kamen viele nach, spätestes nach den ersten beiden Liedern der Soneros de Verdad war auf der Tanzfläche kaum mehr ein freier Platz zu finden.

Es ist Tanzmusik mit schönem kubanischen Rhythmus. Doch für den reinen Musikliebhaber bot die Interpretation des Son Cubano durch die Soneros de Verdad zu wenig Variation. Da passte es, den Son Cubano mit Beethovens "Freude, schöner Götterfunken"-Thema zu einem breiten orchestralen Brei zu vermischen.