Überlingen/Fenestrelle Mit dem Hänsele zu Besuch in Fenestrelle

Die Überlinger Schwerttanzkompanie genießt die italienische Gastfreundschaft. Erster Platzmeister Fridolin Zugmantel lädt die Fraunde aus Fenestrelle zum 375. Jubiläum nach Überlingen ein.

Überlingen/Fenestrelle – Hunderte Schmuckschleifen in den deutschen und italienischen Nationalfarben zierten das ganze Dorf Fenestrelle. „Willkommen Freunde“, stand auf Kärtchen neben jedem Bett in den Hotelzimmern und Ferienwohnungen. Mit vielen liebevollen Details wurde deutlich, wie bedeutsam, freudig und wertschätzend der Besuch der Überlinger von den Mitgliedern der Folkloregruppe Bal da Sabre di Fenestrelle anlässlich ihres Jubiläums erwartet wurde. 2008 hatte man sich im englischen York bei einem internationalen Schwerttanztreffen kennengelernt und schnell erkannt, dass eine Identitätsverbundenheit besteht. Auch die Ähnlichkeiten im Tanz sind augenfällig. Fahnenträger und Narren – hier das Hänsele, dort der Harlekin – sind prägende Rollen. Getanzt wird in einer Kette, sich an den Schwertern haltend. Die Schwerter werden gekreuzt im Maschen, symbolisch wird über die Klinge gesprungen. Unterschiede gibt es allerdings in der Deutung. Prägt den Schwerttanz in Überlingen das militärische Zeremoniell, soll der italienische Tanz den Kreislauf des Lebens und der Jahreszeiten darstellen.

Nach 600 Kilometern Busfahrt gab es ein herzliches Willkommen, abends das erste Fest mit der regionalen Spezialität, den knusprig gebackenen Gofri-Waffeln. Dabei wurde auch eins der aus Überlingen mitgebrachten Gastgeschenke angestochen: Vier 30-Liter-Fässer einschließlich Bierkrügen hatte die Gäste dabei. Denn „Tannenzäpfle“ gehörte zu den ersten gelernten deutschen Worten 2009 beim Besuch in Überlingen.

Tags darauf stand ein gemeinsamer Besuch des ägyptischen Museums in Turin auf dem Programm. Am Abend traf man sich mit Leuten des ganzen Dorfs und aus der Umgebung am Sportplatz und feierte mit okzitanischen Volkstänzen, Rundtänzen zum Mitmachen für Jung und Alt. Besondere Begegnungen gab es darüber hinaus immer wieder, sei es die Möglichkeit, die Drehleiher auszuprobieren, spontane nächtliche Einladungen zu Pizza am Holzbackofen im Garten, Balkonfeiern oder der Erkenntnis des Bürgermeisters, dass das Schnellen mit der Karbatsche doch nicht so leicht ist, wie es aussieht. Bei den opulenten gemeinsamen Essen kam man trotz aller Sprachschwierigkeiten ins Gespräch, zur Not half Dolmetscherin Michelle Benson.

Höhepunkt war die sonntägliche Feier der Neugründung vor 50 Jahren mit einer Prozession, dem gemeinsamen Kirchgang, dem Zug zur Festung und dem Festmahl in den dortigen Gewölben, gekrönt von den Aufführungen aller Gruppen auf dem Sportplatz. Die Gründungsmitglieder wurden geehrt, darunter der derzeitige Präsident Claudio Challier sowie Fahnenträger Corrado Bannardel. Die abendliche Pizza-Party dehnte die Jugend gemeinsam bis in die frühesten Morgenstunden aus. So wurden in allen Generationen Freundschaften vertieft und neue geknüpft.

Fridolin Zugmantel, Erster Platzmeister und damit Vorsitzender der Schwertletänzer, freute sich über die emotionale Verbundenheit und dankte für die herzliche Gastfreundschaft. Er kündigte an, dass die Freunde aus Fenestrelle als erste eingeladen werden, wenn das 375. Jubiläum der ersten urkundlichen Erwähnung des Überlinger Schwertletanzes gefeiert wird. Angedacht ist ein Schwerttanztreffen in Überlingen im Jahr 2021.

