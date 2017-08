Überlingen Mit Sand zwischen den Zehen: Sportler ringen bei Beach Days um Siege

Die Beach Days fordern erneut Sportler aus der ganzen Region heraus. Sie liefern sich packende Turniere auf dem Spielfeld am Landungsplatz – Urlaubsgefühl inklusive!

Schweiß perlt von der Stirn der Spieler unter der prallen Augustsonne. Gebannte Zuschaueraugen verfolgen das Spiel im Schatten der Bäume. Aus den Lautsprechern ertönt die Stimme der Kommentatoren, die das Spannungsknistern in der Luft mit guter Stimmung zu übertönen versuchen. "Er macht sich bereit, schießt und – ooooh – Ball im See versenkt." Es ist nicht das erste Mal, dass der Ball an diesem Tag statt im Tor im Bodensee landet. Denn das Fußballspiel findet nicht wie gewöhnlich im Stadion statt, sondern mitten in der Stadt: auf dem Landungsplatz. Wo sonst Passanten flanieren und Straßenmusiker ihre Kunst vorführen, wird seit Dienstag jeden Tag bis in die späten Abendstunden Sport getrieben. Bis zum 6. August bringen die Beach Days ein bisschen Strand- und Urlaubsgefühl nach Überlingen. Die Kulisse ist dabei nicht die einzige Besonderheit: Statt auf Rasen oder Parkett wird hier auf Sand trainiert. Morgens finden Jugendcamps statt, in denen sich Kinder und Jugendliche auf dem Sand austoben können, nachmittags wird in Turnieren von Vereinen und freien Teams um Pokale gespielt. Fußball, Handball, Volleyball und Tennis sind die Sportarten der Beach Days.

Dehran Gola trainiert normalerweise die Jugendmannschaft des FC Überlingen. Am Dienstagmorgen bereitet er eine Gruppe Jungs auf den späteren Jugendcup vor. „Auf dem Sand kommt es vor allem auf die Technik an: Den Ball hochhalten und schnell sein“, erklärt er. Später wird er selbst auf dem Sandfeld stehen und für die Mannschaft von Elektrotechnik Gut spielen. Gola arbeitet zwar nicht im Elektrik-Betrieb, als guter Fußballspieler wurde er jedoch für die Firmenmannschaft abgeworben. Was nach Spielertransfer wie bei der Fifa klingt, ist eigentlich die Teambildung beim Firmenturnier. Der Wettkampf, bei dem Teams verschiedener Überlinger Firmen gegeneinander antreten, ist einer der Höhepunkte der Beach Days. Dass es hier um mehr als einen Wanderpokal und ein Fässchen Bier geht, weiß auch Schiedsrichter Oskar Lorenz. "Es geht um die Ehre", erzählt er. Der 16-jährige pfeift dieses Jahr zum ersten Mal das Firmenturnier. Er hat schon gehört, dass das Turnier in den vorherigen Jahren von den Spielern sehr ernst genommen wurde, trotzdem ist er zuversichtlich auf ein faires Spiel: "Schließlich geht es vor allem um den Spaß." Und den haben an dem Tag sichtlich alle Beteiligten. René Zaunsegel arbeitet bei Elektrotechnik Gut. Auch wenn er dieses Jahr nicht mitspielen kann, ist er begeistert. "So ein Turnier ist auch gut für den Teamgeist im Unternehmen", sagt er. Auf dem Sandfeld kämpfen die Spieler voller Elan um den Pokal, von der Tribüne aus fiebern Kollegen und Freunde mit und das grüne Maskottchen hüpft ums Feld herum und hält die Zuschauer bei Laune. Veranstalter Markus Dufner ist zufrieden. Seit fünf Jahren organisiert er mit seiner Agentur MCD Sportmarketing die Beach Days. "Das Tolle ist, dass hier Jung und Alt, Touristen und Einheimische zusammenkommen", erzählt er. Mit der Siegerehrung am Ende des letzten Turniers beginne schon die Planung für das nächste Jahr. Wie lange er das noch machen wolle? Dufner: "Mein ganzes Leben."

Die letzten Spielminuten laufen. Abpfiff. Die Zuschauer verlassen die Tribüne. Die Mannschaften stellen sich unter. Über den Landungsplatz fegt ein kurzes, aber heftiges Unwetter hinweg. Der Strom am Spielfeld wird abgestellt, die Elektronik abgedeckt. „Bei sechs Tagen muss man immer mit so einem Wetter rechnen“, sagt Dufner. Auf seinem Smartphone verfolgt er per App die Gewitterwolken. Das Einlagespiel des FC Überlingen wird abgesagt, das Firmenturnier fertig ausgespielt, hofft Dufner. So lange harren Spieler und Helfer aus – in einem Container oder unter Dächern. An einem Stand fliegt eine Sicherung raus. Zweimal wird das Beachsoccer-Turnier an diesem Abend unterbrochen. Am Ende steht er doch fest: der Sieger des Firmenturniers. Die Stadtmeisterschaft hat das Team "Immoinvest24" gewonnen.

Beach Days

Die Überlinger Beach Days finden zum fünften Mal statt. Der Landungsplatz wird für sechs Tage zur Strand-Arena. Seit Dienstag treten die Spieler in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Mit Beachvolleyball fing vor fünf Jahren alles an, nach und nach kamen auch Beachsoccer, Beachtennis und Beachhandball dazu. Bis zum 6. August gibt es noch einiges zu sehen: Heute findet die Beachvolleyball-Stadtmeisterschaft statt, am Wochenende werden Teams aus ganz Baden-Württemberg beim LBS Cup gegeneinander antreten. Hinzu kommt ein Rahmenprogramm mit Live-Musik und Tanzauftritten, das sich mit einem kühlen Getränk von der Beachbar genießen lässt.