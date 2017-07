Überlingen Missionare auf Rollen für mehr Demokratie

Der "Omnibus für direkte Demokratie in Deutschland" machte in Überlingen Station – und erntete ganz unterschiedliche Reaktionen. Selbst der Überlinger Dirk Diestel, Organisator von Bürgerprotest, ist skeptisch gegen bundesweite Volksabstimmungen. Davon lässt sich Werner Küppers, ein Aktivist für mehr Demokratie, nicht beirren.

Ein Doppeldeckerbus steht mitten auf dem Landungsplatz am Rande des Sees, wie ein Fels in der Brandung. An ihm laufen Menschen vorbei, manche machen Fotos, andere bleiben stehen. Ein Mann fährt mit seinem motorisierten Rollstuhl vorbei und kommt vor dem Bus plötzlich zum Stehen. "Ich möchte Ihnen nur eine Sache sagen", leitet er ein. "Ich finde, was Sie hier machen, ist der größte Blödsinn."

Seine Worte richten sich an das Team des "Omnibus für direkte Demokratie", das am Dienstag und Mittwoch in Überlingen Station machte. Seit 30 Jahren fährt der alte Berliner Linienbus von Stadt zu Stadt und bringt die Idee der direkten Demokratie ins Gespräch. Die meisten Mitfahrer tun das für ein Paar Wochen, Busfahrer Werner Küppers schon seit 17 Jahren. Der Bus ist sein zu Hause auf Rädern, minimalistisch aber komfortabel: Die alten, roten Busbänke wurden zu Sitzecken umgruppiert und in der kleinen Küche schützen Handtücher die Tassen und Gläser vor dem Zerbrechen bei Schlaglöchern während der Fahrt. Bei der Frage, woher er die Energie nehme tagein, tagaus mit dutzenden Menschen ins Gespräch zu kommen und keinen festen Wohnsitz zu haben, lacht er nur: "Die Begegnung mit Menschen ist meine Energiequelle." In seinem bunt gemusterten Strampelanzug und der schwarzen Lederjacke bildet er einen Teil des fahrenden Kunstwerks, das ein Meisterschüler von Joseph Beuys 1987 mitgründete.

Als Bürgerinitiative und gemeinnütziges Unternehmen finanziert sich der Omnibus nicht durch Staat oder Wirtschaft, sondern durch einen Förderkreis von 3000 Menschen, die diese Arbeit schätzen und unterstützen wollen. Auf seiner Fahrt sammelt das Team Unterschriften für die gesetzliche Regelung der bundesweiten Volksabstimmung in Deutschland. Viele der Passanten suchen das Gespräch, haben Fragen oder tun ihre Meinung kund. Nur Dieter und Rosemarie Schmidt unterschreiben ohne Weiteres, als sie zufällig am Bus vorbeilaufen. "In der Schweiz ist Volksabstimmung gang und gäbe. Klar, sie haben schon über 100 Jahre Praxiserfahrung und einen ganz anderen Zugang dazu, aber irgendwann muss man ja anfangen", sagt Dieter Schmidt.

Erst vor wenigen Monaten sorgte das Thema direkte Demokratie für einen Rechtsstreit zwischen der Bürgergemeinschaft für Überlinger Bäume (BÜB) und der Stadt Überlingen. Die BÜB hatte mehr als 2500 Unterschriften zum Erhalt einer Platanenallee gesammelt, über 1000 mehr als eigentlich zur Erwirkung eines Bürgerentscheids nötig. Trotzdem lehnte der Gemeinderat den Bürgerentscheid aus rechtlichen Gründen ab. Sogar Dirk Diestel, Sprecher der BÜB, lehnt direkte Demokratie auf Bundesebene ab. Zwar sei jede Bürgerbeteiligung zu begrüßen, sagt Diestel, jedoch hätten bundesweite Themen oft Hintergründe, die nicht jeder unbedingt verstehe. Diestel: "Eine mehrheitliche Abstimmung aus dem Bauch heraus könnte dann schädliche Folgen haben."

Werner Küppers geht's genau darum: Er fordert, dass Gesetzesentwürfe so formuliert werden, dass sie jeder im Volk versteht. "Wie wäre sonst eine Demokratie, eine Herrschaft des Volkes möglich?", fragt er. Für ihn ist die Frage um die Mitbestimmung des Einzelnen, nicht nur eine politische, sondern auch eine philosophische. Selbstbestimmung, Selbsterfahrung und Selbstkenntnis seien für eine aktive Gestaltung der Politik grundlegende Voraussetzungen.

Mathias Hackenbracht, ehemaliger Waldorfschüler aus Überlingen, absolvierte im vergangenen Jahr zwischen Schule und Studium ein einjähriges Praktikum am Omnibus absolviert. Obwohl er sich mit so vielen Menschen unterhalten hat, die einer radikal anderen Meinung waren als er, ist sein Vertrauen gewachsen. "Einerseits mein Selbstvertrauen, andererseits auch mein Vertrauen in andere", sagt er. Mehr direkte Demokratie zwinge die Menschen dazu, ihre eigene Meinung zu stärken und dafür Verantwortung zu übernehmen. Volksabstimmungen schaffen seiner Erfahrung nach Begegnung zwischen Menschen, die nicht einer Meinung sind.

Werner Küppers lässt sich vom Mann im Rollstuhl, der die ganze Aktion für einen Blödsinn hält, nicht aus der Ruhe bringen. "Das ist in Ordnung," antwortet Küppers. Er ist es gewohnt, dass seine Initiative auf Unverständnis stößt. Aber was, wenn die Volksabstimmung tatsächlich eingeführt würde? Dann müsse Demokratie neu eingeübt werden, müssten die Menschen wieder lernen, sich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen. Küppers: "Dann fängt die Arbeit erst richtig an."

"Der einzig logische Schritt"

Nachgefragt bei Mathias Hackenbracht aus Überlingen, der sich ehrenamtlich für den Demokratiebus engagiert.

Wie sind Sie zum Omnibus für direkte Demokratie gekommen?

Früher habe ich viele Sticker von Initiativen, die ich toll fand, gesammelt. Als ich mich für Praktika bewerben wollte, habe ich einen Sticker vom Omnibus auf meinem Schreibtisch liegen sehen...

Was waren Ihre Aufgaben während?

15 Wochen bin ich selbst im Omnibus mitgefahren. Den Rest der Zeit habe ich das Büro in Witten unterstützt und E-Mails beantwortet und Veranstaltungen mitorganisiert.

Was nehmen Sie mit?

Mehr Selbstvertrauen. Außerdem habe ich gelernt, dass das häufigste Argument, die Angst vor den Entscheidungen der anderen, eigentlich die Angst vor der eigenen Verantwortung ist.

Sind Sie für die bundesweite Volksabstimmung?

Ja. Anfänglich war ich mir nicht sicher. Aber nach so vielen Konfrontationen mit Gegenargumenten halte ich sie für den logischen nächsten Schritt.