Überlingen Minstrels of Hope und Bodensee-Shantymen im Kursaal

Der philippinische Chor "Minstrels of Hope" und die Bodensee-Shantymen haben im Kursaal von Überlingen ein Benefizkonzert für die Straßenkinderhilfe Kaibigan gegeben.

Überlingen (lf) Der philippinische Chor „Minstrels of Hope“ ist zusammen mit den Bodensee-Shantymen in einem fast dreistündigen Gemeinschaftskonzert im Kursaal aufgetreten und hat mit seiner Vielfalt das Publikum begeistert. Das Benefizkonzert fand aus Anlass des 20-jährigen Bestehens der Straßenkinderhilfe Kaibigan statt, was auf Deutsch Freundschaft heißt. Die Sängerinnen sind mit ihrem Dirigenten und dem japanischen Pianisten auf Europa-Tournee. Sie kamen in Begleitung des Gründers von Kaibigan, dem pensionierten Religionslehrer Josef Schwarz aus Bocholt, der vor 20 Jahren ein Lernzentrum für Kinder aus den Slums von Manila eröffnete. Der Kontakt zu dem Chor kam über das Mitglied der Shantymen, Reinhold Schmidt, zustande, der mit dem musikalischen Leiter Andreas Thiemann dieses deutsch-philippinische Konzert arrangiert hatte. Im ersten Teil sangen die jungen Frauen sechs Volkslieder in ihrer Landessprache Tagalog, mal melancholisch, dann wieder mit kräftigen, Raum füllenden Klängen und der Botschaft: Eine Welt – eine Musik gegen das Chaos in der Welt.

Musik verbindet die Herzen, davon ist auch Andreas Thiemann überzeugt, der im ersten Teil die gern gehörten Shantys und Seasongs von „Capitano“ bis zum „Mingulay Boat Song“ präsentierte. Die Shantymen zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht nur vokal gut drauf sind, sondern auch instrumental gut sortiert sind: neben Akkordeons und Schlagzeug mit Congas, Banjo, Hawaii-Gitarre, Geige und Dudelsack.

Im zweiten Teil des Konzerts erlebte das Publikum ein in rot und schwarz gekleidetes Gesangsensemble, das durch höchste Präzision und ausdrucksvoller Choreografie bestach. Immer mit einem Lächeln im Gesicht, sangen sie mit überschäumender Lebensfreude internationale, englische Songs aus bekannten Musicals wie West Side Story, „I want to be in America“ oder auch komödiantisch mit schrillen Urwaldschreien „The Lion sleeps tonight“, um dann wieder sehr gefühlsvoll Leonard Cohens „Halleluja“ zu singen, das im Saal eine andachtsvolle Stille erzeugte. Sie beherrschten mit ihrer Mimik, Gestik und Gruppenformationen die Bühne, sodass der Funke von Beginn an auf die Zuhörer übersprang. Zuletzt überraschten sie mit dem auf Deutsch gesungenen Udo-Jürgens-Schlager „Ich war noch niemals in New York“. Den Schlussteil leiteten die Shantymen mit „Santiano“ ein, das sie in drei Sprachen vortrugen: auf Deutsch von Horst Elsner, auf Französisch von Lothar Hempel und auf Englisch von Ulrich Behncke. Die Minstrels of Hope und die Shantymen sangen am Ende auf Englisch und Deutsch „Amazing Grace“, „Ein schöner Tag“, begleitet vom Dudelsackspieler Lothar Hempel. Das Publikum dankte mit langem Beifall und spendete großzügig für das Projekt Kaibigan.