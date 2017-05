Überlingen Menzinger Gärten zur Landesgartenschau offen für alle?

Der Gemeinderat befasst sich am 10. Mai mit einem Korrespondenzprojekt zur Landesgartenschau. Unter der Überschrift Grünvernetzung sollen städtische Flächen wie die Menzinger Gärten geöffnet und verbunden werden.

Das Projekt Grünvernetzung ist die große Chance, mit der Landesgartenschau (LGS) innerstädtische Grünflächen zu entwickeln sowie für die Bürger neue Flächen und Nutzungen zu erschließen. So wird in einer Vorlage für den Gemeinderat für das Projekt Grünvernetzung geworben. Darüber soll in der Gemeinderatssitzung am 10. Mai abgestimmt werden.

Es handelt sich um ein Korrespondenzprojekt im Zusammenhang mit der LGS, bei dem die Gartenschau in die historische Innenstadt geleitet werden soll. Und auch die LGS werde mit dieser Grünvernetzung erst "rund". So heißt es in der Vorlage. Bei dem Projekt geht es um die Einbeziehung der Grünflächen in der Stadt: Das sind insbesondere die Stadtgräben sowie die Spitälischen Gärten auf der Rosenobelschanze (Busergärten) und die Menzinger Gärten.

Die verpachteten Gärten waren bisher der Allgemeinheit nicht zugänglich. Das soll sich jetzt ändern. Nach der Kündigung der Pachtverhältnisse soll das Ziel sein, eine moderne Form der innerstädtischen Bodennutzung mit der gewünschten öffentlichen Zugänglichkeit zu verknüpfen. Die Spitälischen Gärten sollen mit neuen Wegen, Sitzgelegenheiten und Spielmöglichkeiten aufgewertet werden.

Auch in den Menzinger Gärten soll es einen neuen Weg quer durch das Gelände geben, bei dem im oberen Bereich eine hochwertige Grünfläche mit Aufenthaltsqualität geplant ist. Im unteren Bereich soll gemäß der Vorlage "Urban Gardening" praktiziert werden: Die nachhaltige Bewirtschaftung der noch verbleibenden Flächen und Gartenanlagen, wobei die bisherigen und gekündigten Nutzer mit einbezogen werden. "Derzeit laufen die Vorbereitungen, um gemeinsam mit den aktuellen Nutzern ins Gespräch für eine mögliche Ausgestaltung des Areals zu kommen", sagt Raphael Wiedemer-Steidinger, Pressesprecher der Stadt.

"Was kann ich für die LGS tun?" Das fragte schon vor Jahren Sonja Frick die Stadt. Die passionierte Gärtnerin spricht von ihrem Garten wie von einem Haustier, das täglich Pflege braucht. Damals gehörte sie zu den Pächtern in den Menzinger Gärten und bot der Stadt an, Führungen durch die historischen Anlagen zu geben oder auch zum Thema Gartenbau und Pflege zu referieren. Doch eine Antwort hat sie von der Stadt nie erhalten. Und mit der jahrelangen Unsicherheit über die Zukunft der Gärten hat sie sich letztlich von den Menzinger Gärten verabschiedet, ebenso wie von der LGS: "Mir wurde das zu blöd." Sie hatte von sich aus gekündigt und bewirtschaftet jetzt einen eigenen, nicht städtischen Garten. Mit ausschlaggebend für ihre Entscheidung war insbesondere auch die Frage, wie es nach der Kündigung Ende 2017 weitergeht. "Für die Leute ist der Garten das Leben", sagt Frick. Nicht zu wissen, ob überhaupt oder was in der verbleibenden Zeit noch gepflanzt werden kann, war für sie keine Option. Zumindest in diesem Punkt herrscht nun ein wenig mehr Klarheit: "Ein Ausstellungskonzept mit Einbeziehung der Menzinger Gärten wird derzeit von der LGS entwickelt", erklärt Petra Pintscher, die Pressesprecherin der LGS GmbH. Sie spricht von einem langfristigen Konzept, das die Chancen der Landesgartenschau sowie die Erfahrungen und das Engagement der Bürger vor Ort vereinen soll.

"Grundsätzlich soll es, der Tradition der Menzinger Gärten folgend, auch nach der Gartenschau die Nutzungsmöglichkeit als Kleingartenanlage geben", sagt Pressesprecher Wiedemer-Steidinger. Die wird gemäß Vorlage auch einen öffentlichen Teil beinhalten. Das praktiziert Sonja Frick bereits, allerdings nicht in den Menzinger Gärten, ohne die Stadt und ohne die LGS: Auch wenn ihr neuer Garten nicht öffentlich ist, Gäste und Freunde sind immer willkommen, und für die hat sie viele Tipps und Erfahrungen rund um das "Urban Gardening" parat.