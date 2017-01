Überlingen Mentoren für Grundschüler gesucht: Wer liest Kindern gerne vor?

Der Verein Lesezeichen sucht Menschen, die mit Grundschülern einmal die Woche ehrenamtlich lesen. Eine Mitgliedschaft beim Verein ist nicht nötig, nur die Freude am Lesen und am Kontakt mit Kindern.

Man muss nicht Mitglied beim Verein Lesezeichen sein, um Kindern regelmäßig etwas vorzulesen. Das betont Sibylla Kleffner vom Vereinsvorstand, der aktuell wieder nach Mentoren sucht, die ehrenamtliche Arbeit leisten. „Die Freude der Kinder zu sehen, wenn man Zeit für sie hat, finde ich das Schönste dabei“, sagt Sibylla Kleffner über ihre Tätigkeit als Lesementorin.

Kleffner ist eine von derzeit etwa 40 Mentorinnen und Mentoren in Überlingen und Umgebung, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Kinder an Grundschulen ehrenamtlich zu betreuen. Einmal die Woche besuchen sie eine Schule, um dort mit einem Kind eine Schulstunde lang individuell das Lesen zu üben, vorzulesen – oder einfach nur zuzuhören, dem Kind Aufmerksamkeit zu schenken.

Wie gefordert und wichtig diese Tätigkeit ist, zeigt sich an der hohen Nachfrage: Der langen Liste von Schülern stehe eine nur halb so lange Liste von Mentoren gegenüber, sagt Kleffner, die die für sie unbefriedigende Lage bedrückt. In dem Sinne suche man verzweifelt nach Menschen, die vorzugsweise vormittags bereit sind, ein Kind zu betreuen. „Wir sind einfach traurig darüber, Kinder wirklich im Stich lassen zu müssen.“

Eine Ausbildung sei nicht nötig, erklärt sie. Wichtig ist, dass man mit Freude auf die Kinder zugeht, aufmerksam danach schaut, wie man sie in der gegenwärtigen Situation am besten fördert. „Ob man vorliest, die Kinder selber lesen lässt – oder gar mit ihnen spielt, das bleibt dem Mentor überlassen.“ Auch betont sie, dass es sich nicht um eine Nachhilfe in dem Sinne handle: Es stehe kein Leistungsdruck hinter dem Engagement. „Der Erfolg stellt sich dadurch von ganz alleine ein.“ Da es sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit handle, sei die Arbeit auch nicht verpflichtend: Der ersehnte Sommerurlaub könne trotzdem angetreten werden.

Um auch die Bedenken des Unentschlossenen weg zu wischen, meint die langjährige Mentorin: „Ich glaube, viele Menschen haben Angst davor, trauen sich das nicht zu. Aber im Grunde kann man das von Natur aus. Das Wichtigste ist die Freude an der Sprache, am Lesen – an dem Kontakt mit Kindern.“

Die Mentorenarbeit steht unter dem Schirm des Vereins Lesezeichen. Wobei die Arbeit als Mentor nicht zu einer Mitgliedschaft im Verein verpflichtet. Als Gründungsmitglied ist Sibylla Kleffner maßgeblich an der Etablierung der Mentorenarbeit in Überlingen beteiligt.





Bei Interesse wird gebeten, sich bei Sibylla Kleffner unter der Telefonnummer 07 55 1/6 19 89 oder bei sibylla.kleffner@t-online.de zu melden.