Überlingen Meersburger Sommerakademie: Wenn der Streit um den richtigen Glauben zu Musik wird

Die Meersburger Sommerakademie bekommt für ihren "Elias" in der Überlinger Franziskanerkirche stehende Ovationen. Chor, Orchester und Solisten machen das Drama um den Propheten hörbar.

Meersburg – Dieser Elias meint es ernst, das ist in den ersten Takten zu hören. Mit kraftvoller Stimme droht er: "Es sollen diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn." Gleich dem ersten Rezitativ verleiht Detlef Roth großen Ausdruck, sein Elias ist geradeheraus und kernig und er steht zu dem, was er sagt. Wie erschrocken reagiert das Orchester.

Erst murmeln dunkle Wellen, schlagen immer höher – die Ouvertüre ist eine lange große Steigerung, die in dramatischen Akkorden mündet: "Hilf Herr", ruft der Chor seinen verzweifelten Aufschrei hinein, um gleich darauf verzagt zu klagen: "Uns ist keine Hilfe gekommen." "Zion streckt ihre Hände aus und da ist niemand, der sie tröstet", singen die Solistinnen in bewegender Eintracht. Catherina Wittings lieblicher Sopran und der tief gegründete, klare Alt von Hanna Roos fließen wie auf einem Atem, teilnahmsvoll beschwören sie das Schicksal des von der Dürre geplagten Volks und verschränken ihr Duett mit den Bitten des Chors.

Mit großer Intensität beginnen die Teilnehmer der Meersburger Sommerakademie in ihrem Abschlusskonzert den "Elias" von Felix Mendelssohn und halten die Spannung bis zum letzten Ton. Die engagierte Leitung Michael Albers trägt Orchester, Solisten und Chor durch dramatische wie elegische Passagen.

Der Chor rast aufgewühlt durch die Eksase der Baalsjünger, wütet gegen seinen Gott, von dem es sich verlassen oder verspottet glaubt und gibt dann klangschön choralartige Beteuerungen der Zuversicht oder majestätische Loblieder. Die kleineren Besetzungen beim Doppelquartett oder dem Terzett der Engel bestechen durch feine Ausgewogenheit und innige Klangfarben. Das Orchester malt dazu auf seine Art: mal umschmeicheln sanfte Holzbläser die Sänger, mal verkünden Trompeten, Posaunen und Pauke die Macht Gottes, mal hauchen Streicher voll Mitgefühl und Ehrfurcht.

Das Oratorium erzählt die Geschichte des Propheten Elias, der den Sohn einer Witwe vom Tod erweckt und Regen auf die verdorrte Erde fallen lässt, der aber auch unbarmherzig gegen die Baalspriester wütet und sich mit den Königen Israels streitet. Mendelssohn verwendet fast nur Worte des Alten Testaments und fügt in das Geschehen Psalmen und Prophetenworte ein. Er verbindet in seiner Auswahl gekonnt christliche und jüdische Traditionen: Dass es immer noch der Gott Israels ist, zu dem in christlichen Kirchen gebetet wird, war dem bekennenden Christen und Nachkommen einer jüdischen Familie sehr bewusst.

Die Solisten werden der Dramatik von Musik und Text gerecht: Roth vibriert vor Energie, solange er in unbeugsamer Loyalität sowohl zu seinem Gott als auch zu seinem Volk für den richtigen Glauben kämpft, doch als der Prophet endlich resigniert, wird seine Stimme weich und transparent. Witting legt sowohl die Ungläubigkeit als auch den Jubel der Witwe in ihre Stimme und Roos' sanfter Ernst schlägt bei den Hetztiraden der Königin Isebel in Gehässigkeit um.

"Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen" – nach dem feierlichen Schlusschor ist es einen Moment still in der Franziskanerkirche, Dann danken die Zuhörer mit stehenden Ovationen für diesen eindringlichen "Elias".

Der Komponist

Felix Mendelssohn war ein bedeutender Komponist der Romantik, setzte als Dirigent Maßstäbe und initiierte die Wiederentdeckung der Werke von Johann Sebastian Bach. Er wurde 1809 in eine wohlhabende jüdische Familie geboren. Sein Vater Abraham war ein Sohn des Philosophen Moses Mendelssohn, Mutter Lea entstammte einer Fabrikantenfamilie. Das Ehepaar konvertierte 1822 zum Christentum und fügte dem Namen den "christlichen" Namen Bartholdy bei. Die vier Kinder wurden evangelisch getauft. Sein ganzes Leben hindurch komponierte Mendelssohn Kirchenmusik, vertonte Psalmen und Choralkantaten und schrieb mit "Paulus" und "Elias" zwei Oratorien. Wenige Monate nach der Uraufführung des "Elias" starb er mit 38 Jahren.