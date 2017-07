Überlingen Mathilde und Reinhold Jäger-Waldau feiern diamantene Hochzeit im Münster

Seit 60 Jahren sind Mathilde und Reinhold Jäger-Waldau verheiratet, jetzt erneuern sie ihr Eheversprechen. Neben dem Segen von Pfarrer Karl-Heinz Berger gab es Glückwünsche vom Land und Erzbischof.

Im Kreis ihrer Familie feierte am vergangenen Samstag das Ehepaar Mathilde und Reinhold Jäger-Waldau das Ehejubiläum der Diamantenen Hochzeit. Dazu überbrachte ihnen Überlingens Oberbürgermeister-Stellvertreter Robert Dreher die Glückwünsche der Stadt und die von Ministerpräsident Kretschmann unterschriebene Urkunde des Landes. Am darauf folgenden Sonntag erneuerten die Jubilare ihr Eheversprechen, das sie vor sechzig Jahren in Passau gegeben hatten, im Rahmen eines Dankgottesdienstes im Münster. Pfarrer Karl-Heinz Berger segnete sie und wünschte ihnen weitere gute Jahre. Darüber hinaus verlas er das Glückwunschschreiben von Erzbischof Stefan Burger. Der Gottesdienst wurde musikalisch eindrucksvoll gestaltet von dem Vokalensemble des Münsters unter Leitung von Melanie Jäger-Waldau, den Zwischengesang trug ihr Mann Gerold Jäger-Waldau vor und zum Schluss spielte die Tochter der beiden, Andrea, ein Musikstück auf der Querflöte, begleitet von ihrer Mutter auf der Marienorgel.

Reinhold Jäger-Waldau ist gebürtiger Österreicher und wurde 1929 als Spross einer alteingesessenen Brauerei-Familie in Hochberg in Oberösterreich geboren. Nach der Schule studierte er an der Universität Wien Mathematik und Physik, in Mathematik promovierte er. Er entschied sich für das Lehramt an Gymnasien. Sein Berufsweg führte ihn zu mehreren kirchlichen und freien Privatschulen von Passau bis Heidelberg, bis er schließlich am staatlichen Einstein-Gymnasium in Kehl verbeamtet wurde. Von dort wurde er nach Überlingen versetzt. Von 1965 bis 1991 unterrichtete er am Gymnasium Überlingen, die letzten zehn Jahre vor seiner Rente als stellvertretender Schulleiter.

Seine Frau Mathilde lernte er in ihrer Heimatstadt Donauwörth kennen, die in jungen Jahren unmittelbar nach Kriegsende die Leitung des elterlichen Geschäfts übernehmen musste. Das war in einer Zeit, die nach der Bombardierung von Donauwörth in ihrer Erinnerung besonders schlimm war. Auch Reinhold Jäger-Waldau erinnert sich ungern an die letzten Monate des Krieges, als er bei Linz an der Donau zum Volkssturm einberufen wurde. 1971 bezog die Familie in der Christian-Lahusen-Straße in Überlingen ihr neues Haus, in das sie beim Innenausbau viel Eigenarbeit gesteckt hatte. Drei Söhne und vier Enkelkinder feiern das seltene Ehejubiläum mit ihren Eltern und Großeltern, die beide trotz ihres hohen Alters weiterhin geistig rege und kulturell interessiert sind.