Überlingen Maßnahmen gegen Wendemanöver auf der B 31 gefordert

Die Beschilderung soll klarer werden. Daher fordert der Verkehrsausschuss eine Fahrbahntrennung an Parkplätzen.

Mit einer Korrektur der Beschilderung an der Ausfahrt Burgberg aus Richtung Nußdorf glauben die Verkehrsbehörden das Risiko von Wendemanövern im weiteren Verlauf der B 31 verringern zu können. Zumindest der letzte registrierte Unfall lasse sich eindeutig auf ein Versäumen dieser Abfahrt zurückzuführen, erklärte Markus Rößler vom Amt für öffentliche Ordnung im Ausschuss für Technik und Verkehr bei seinem Bericht über die jüngste Verkehrsschau. Hier folgten drei große Wegweiser aufeinander, die aus Sicht der Fachleute mit ihrer Vielzahl an Zielen und Piktogrammen irritieren könnten. Sie sollten daher reduziert und damit übersichtlicher werden.

Dass in dieser Beschilderung die Hauptursache für die waghalsigen und verbotenen Manöver behoben seien, zog das Gremium allerdings mehrheitlich in Zweifel. Vielmehr seien es wohl jene Autofahrer, die aus Westen kommend in Richtung Friedrichshafen weiterfahren wollten, die Fahrtrichtung geradeaus gefühlsmäßig so lange wie möglich beibehielten und das vorausgehende Richtungsschild übersehen hätten. Ihnen bleibe an der B 31 keine andere Wahl, als wieder in Richtung Westen zu fahren. Wer nicht auf die nächste Ausfahrt warten wolle, versuche dann an den Parkplätzen hinter dem Espachviadukt zu wenden.

"Wer hier regelmäßig unterwegs ist", betonte Udo Pursche (SPD), "der kann solche Manöver fast täglich beobachten." Auch wenn die Beschilderung es eigentlich nicht zulasse und Hinweise zum Wenden vorhanden seien. Deshalb erneuerte Pursche seine alte Forderung, an den Parkplätzen mit den sogenannten "Bischofsmützen" stehende Kunststofflappen zur sichtbaren Trennung der Fahrbahnen anzubringen, um mit den Hindernissen das Verbot auch optisch zu unterstreichen. An manchen anderen Straßen sei dies beispielhaft zu sehen. Vom Regierungspräsidium Tübingen sei eine derartige Maßnahme mit dem Hinweis auf das Risiko für die Mitarbeiter der Straßenbauämter abgelehnt worden, die die Bauelemente in der Straßenmitte einbauen und gegebenenfalls austauschen müssten, erklärte Markus Rößler.