Überlingen Martin Walser liest im Kapuziner

Wenn Oswald Burger den bekannten Autor in den Kapuziner einlädt, entwickelt sich ein launiges Gespräch über das aktuelle Werk "Statt etwas oder Der letzte Rank" – und vieles mehr.

"Mir geht es ein bisschen zu gut": Mit diesem Satz beginnt Martin Walser seine Lesung im Kapuziner. Später wird er einräumen, dass die Aussage des namenlosen Protagonisten seines jüngsten Buchs weniger ein Bekenntnis als die Einschätzung seiner Kritiker ist. In "Statt etwas oder Der letzte Rank" setzt sich der Ich-Erzähler mit seinem Leben auseinander. Er legt Geständnisse ab, hadert mit seinen Feinden und bisweilen auch den Frauen oder der Liebe. Auch wenn es auf dem Cover steht, handelt es sich streng genommen nicht um einen Roman. "Ich schreibe über Motive von Handlungen, ohne dass ich eine Handlung vorkommen lasse", erläuterte der Autor im Gespräch mit Oswald Burger. Als Mitglied des Fördervereins Sommertheater hatte der Martin Walser zu diesem Termin eingeladen.

Gegen seine Gewohnheit hatte der Autor spontan zugesagt und präsentierte sich gut gelaunt vor ausverkauftem Haus. Schließlich gab es Anlässe genug: Das jüngste Buch erschien im Januar, im März feierte er seinen 90. Geburtstag. Nach der Lesung, bei der Walser stehend an einem Pult einen Querschnitt durch das Buch in einem sehr pointierten Vortrag lieferte, nahmen die beiden auf dem Podium Platz. Oswald Burger erinnerte daran, dass Walser selbst 1982 Mitinitiator des Sommertheaters war. Vorher versuchte Burger, den Sinn des Buchtitels zu ergründen. "Ich fürchte, diese Frage habe ich verdient", räumte Walser ein. "Statt etwas" war eine spontane Eingebung und "Der letzte Rank" eben hiesiger Dialekt. Da ihn sein Gegenüber immer noch fragend ansah, kam noch der Zusatz: "Das heißt so viel wie noch einmal die Kurve kriegen.

" Das ist es also, was seine Romanfigur in seiner Gedankenwelt anstrebt. In dem Text streut Walser Anekdoten ein und Gedichte, aber eine belletristische Form hat er nicht gewählt, sondern eine Art Weiterentwicklung – "das Ergebnis", wie er es nennt.

Im Gespräch auf dem Podium streifen die beiden unterschiedliche Stationen und Themen. Walsers wechselnde Zuordnungen quer durch die politische Landschaft kann er heute mit Humor nehmen. Was er in seinem Buch über die Frauen schreibt, sieht er in Gegensatz zu seinem Gegenüber nicht als Widerspruch. Alle Frauen der Welt zu lieben ist für ihn nicht fragwürdig. Erst der Ausschließlichkeitsanspruch mache die Sache kompliziert. Er erwähnt, dass er gerade an einem Buch schreibt, bei dem es um die Abhängigkeit in der Liebe geht.

Seit 50 Jahre wohnt Martin Walser in Überlingen. "Das ist ein Glücksfall für mich, nicht für die Nußdorfer!" Dann beschreibt er den langen Weg an den See. Als gebürtiger Wasserburger gehört der See selbstverständlich zu seinem Leben. Flüsse sind kein Ersatz und Wohnplätze in Sichtweite kaum besser. "Ich konnte nicht im Strandbad enden." Also sucht er so lange, bis er das Haus in Nußdorf mit Seezugang findet. Erst plagt ihn das schlechte Gewissen, so dass er dem Bürgermeister vorschlägt, das Ufer der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Als der ihm mitteilt, das sei bereits abgelehnt worden, will Walser wieder verkaufen. "Ich empfand das als unerträgliches Privileg, meine Frau fand das nicht."

Das Buch

Martin Walsers jüngstes Buch "Statt etwas oder Der letzte Rank" ist im Januar 2017 im Rowohlt-Verlag erschienen. Darin breitet der Autor die Gedankenwelt eines Protagonisten aus, der mal in Ich-, aber auch in Du- und Er-Form erzählt. Es geht um die Suche nach Wahrheit und späte Zuflucht in die Welt der Vorstellungen oder auch Träume. Der kommerzielle Erfolg dieses nicht gerade leichten Stoffs hat den Autor sehr gefreut: "Da habe ich mich mehr als einen Augenblick wohlgefühlt in diesem Land." (bus)